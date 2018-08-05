Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили воинов Воздушных сил ВСУ

Президент, премьер и секретарь СНБО уверены, что Воздушные силы будут оставаться мощным гарантом обороноспособности Украины

Сегодня, 5 августа, в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По такому случаю руководство государства поздравило личный состав и ветеранов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником.

Президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении выделил высокое мастерство, мужество и героизм воинов Воздушных сил Украины, которое они постоянно подтверждают во время противостояния российской агрессии на востоке Украины, осуществляя боевые вылеты, поддерживая и прикрывая наши сухопутные подразделения.

"В сложных условиях современной воздушной обстановки экипажи авиационных бригад, расчеты зенитных ракетных и радиотехнических подразделений и днем и ночью несут боевое дежурство, уверенно выполняют полетные задания, выявляют и сопровождают воздушные цели", – говорится в поздравлении президента, обнародованном на его официальном сайте.

"Верю, что ваше высокое профессиональное мастерство в сочетании с мощным оружием и военной техникой и в дальнейшем будет оставаться мощным гарантом обороноспособности нашего государства", – отметил Порошенко и пожелал воинам Воздушных сил чистого неба, удачных взлетов и побед.

Президент также подчеркнул, что подвиг погибших героев будет всегда жить в сердцах украинцев и станет образцом "честного беззаветного служения Отечеству".

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил свои поздравления и отметил, что "украинская армия сегодня является предметом гордости всего украинского народа".

"Опыт настоящих боевых действий делает отечественные Воздушные силы, как и украинскую армию в целом, боеспособной боевой единицей, способной выполнять задачи самого высокого уровня сложности и отвечать на самые сложные вызовы современного мира", – говорится в поздравлении Гройсмана, обнародованном на правительственном портале.

Премьер подчеркнул, что введение стандартов НАТО, совместные боевые учения с представителями Альянса, модернизация технической базы, обновление вооружений, внедрение современных технических и военных нормативов направляют развитие Воздушных сил в направлении лучших мировых образцов.

"Мы не остановимся на достигнутом и продолжим внедрять стандарты НАТО в украинской армии и обеспечивать соблюдение принципов Альянса в управлении не только оборонительными структурами, но и в обществе в целом. Ведь наша стратегическая цель – членство в Североатлантическом Альянсе, что станет залогом нашей безопасности и уверенности в собственных силах перед агрессором", – добавил Гройсман.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов выразил благодарность всем военнослужащим Воздушных сил за их образцовое выполнение воинского долга.

"Мастерство украинских пилотов известно и признано далеко за пределами Украины. Образцовое выполнение транспортных перевозок, задач миротворческого характера и демонстрация лётной выучки во время представления Украины на международных выставках авиационной техники – далеко не полный перечень побед наших военных летчиков, которые заслужили уважение во многих странах мира", – говорится в поздравлении Турчинова, обнародованном пресс-службой СНБО.

Государство прилагает все усилия к обновлению и модернизации авиационной техники с учетом сегодняшних требований и вызовов национальной безопасности Украины, заверил Турчинов.

Напомним, министр обороны Степан Полторак также поздравил военнослужащих Воздушных сил на своей странице Facebook. Никто, кроме авиации, не способен был выполнить важнейшую для государства миссию, говорит министр обороны.

Также в Украине модернизировали боевые истребители МиГ-29. Летчики смогут обнаруживать воздушные цели на еще большем расстоянии.