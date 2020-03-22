Президент провел селекторное совещание с регионами по коронавирусу: о чем говорили

22 марта президент Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и городскими головами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Банковой, на совещании были премьер Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко.

Глава государства призвал региональных менеджеров объединиться ради недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.

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"Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также сплотитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единении – наша победа", – отметил Зеленский.

Президент заявил, что такие селекторные совещания с регионами будут проводить два раза в неделю и призвал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.

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Зеленский также напомнил, что уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.

Больше о ситуации читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 22 марта" .

Также напомним, что Зеленский обратился к согражданам по поводу коронавируса.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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