Президент провел селекторное совещание с регионами по коронавирусу: о чем говорили

22 марта президент Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и городскими головами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщает пресс-служба Банковой, на совещании были премьер Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко.
Глава государства призвал региональных менеджеров объединиться ради недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.
"Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также сплотитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единении – наша победа", – отметил Зеленский.
Президент заявил, что такие селекторные совещания с регионами будут проводить два раза в неделю и призвал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.
Зеленский также напомнил, что уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.
Больше о ситуации читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 22 марта" .
Также напомним, что Зеленский обратился к согражданам по поводу коронавируса.
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