Президент уволил заместителя председателя СБУ

Вместо Базюка на должность заместителя председателя назначили Владислава Косинского

Фото: СБУ

Президент уволил заместителя председателя СБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8d2/5bc/5c98d25bc4580.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8d2/5bc/5c98d25bc4580.jpg 2019-04-05T09:54:41+03:00 Украина Вместо Базюка на должность заместителя председателя назначили Владислава Косинского

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского. Соответствующие указы №102/2019 и №103/2019 Глава государства пидписал 4 апреля.

"Назначить Косинского Владислава Владимировича заместителем председателя Службы безопасности Украины", – говорится в тексте указа.

В то же время уволен Сергей Базюк с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардии Валерия Бондаря, подписав соответствующий указ.

Кроме того, недавно глава государства уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка, который был назначен президентом в сентябре 2017-го. Позже Порошенко назначил временного руководителя СВР.

Также стало известно 16 марта, что Порошенко отправил в отставку полтавского губернатора. Как объяснил президент, к Валерию Головко возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро. По мнению главы государства, данное решение логично и должно стать моделью для подобных случаев.

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