Президентские выборы в Украине: бюллетени уже доставили в 10 областей
На протяжении дня бюллетени передадут еще четырем областям
Бюллетени для голосования на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, уже были переданы в десять областей страны. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Юрий Онищенко.
"По состоянию на сегодня (21 марта – Ред.) полиграфкомбинатом "Украина" отпечатано более 90% бюллетеней, передано ЦИК бюллетеней для 10 областей Украины", – сообщил он.
При этом Онищенко добавил, что на протяжении дня бюллетени передадут еще для четырех областей страны, что в сумме составит 60% от их общего числа.
"По условиям договора Полиграфкомбинат "Украина" завершит печать бюллетеней 24 марта текущего года", - добавил он.
Кроме того, Онищенко отметил, что бюллетень стал самым большим по размеру за времена независимой Украины: его размеры – 20 на 80 сантиметров.
Стандартная упаковка бюллетеня содержит 500 экземпляров и весит почти семь килограммов. По подсчетам директора Государственного предприятия, за время выполнения этого заказа будет упаковано более 60 тысяч упаковок бюллетеней.
Ранее мы писали о том, как избиратель сможет проголосовать на выборах, если он переехал в другой город. Кроме того, украинцев призвали проверить наличие своего имени в избирательных списках и при необходимости взять открепительные талоны.
В то же время, в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.
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