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Президентские выборы в Украине: бюллетени уже доставили в 10 областей

Сегодня, 12:33

На протяжении дня бюллетени передадут еще четырем областям

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Президентские выборы в Украине: бюллетени уже доставили в 10 областей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7e9/3d1/5c87e93d10f87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7e9/3d1/5c87e93d10f87.jpg Украина На протяжении дня бюллетени передадут еще четырем областям

Бюллетени для голосования на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, уже были переданы в десять областей страны. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Юрий Онищенко.

"По состоянию на сегодня (21 марта – Ред.) полиграфкомбинатом "Украина" отпечатано более 90% бюллетеней, передано ЦИК бюллетеней для 10 областей Украины", – сообщил он.

При этом Онищенко добавил, что на протяжении дня бюллетени передадут еще для четырех областей страны, что в сумме составит 60% от их общего числа.

"По условиям договора Полиграфкомбинат "Украина" завершит печать бюллетеней 24 марта текущего года", - добавил он.

Кроме того, Онищенко отметил, что бюллетень стал самым большим по размеру за времена независимой Украины: его размеры – 20 на 80 сантиметров.

Стандартная упаковка бюллетеня содержит 500 экземпляров и весит почти семь килограммов. По подсчетам директора Государственного предприятия, за время выполнения этого заказа будет упаковано более 60 тысяч упаковок бюллетеней.

Ранее мы писали о том, как избиратель сможет проголосовать на выборах, если он переехал в другой город. Кроме того, украинцев призвали проверить наличие своего имени в избирательных списках и при необходимости взять открепительные талоны.

В то же время, в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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Тег выборы, ЦИК, бюллетени, президентские выборы, выборы президента

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УНН

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