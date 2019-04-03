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Президентские выборы в Украине: голоса еще не подсчитали в пяти регионах

Сегодня, 09:00

ЦИК уже обработала 99,88% протоколов, подсчитав 18 871 935 голосов

Фото: AFP
Президентские выборы в Украине: голоса еще не подсчитали в пяти регионах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/333/2ee/5ca3332ee2088.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/333/2ee/5ca3332ee2088.jpg Украина ЦИК уже обработала 99,88% протоколов, подсчитав 18 871 935 голосов

В пяти областях Украины еще не завершен подсчет результатов президентских выборов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В частности, в Винницкой области успели обработать 99, 81 % протоколов, в Киевской – 99, 36, в Одесской – 99, 31, в Херсонской – 99, 89, а в Черновицкой – 98, 23.

На данный момент ЦИК обработала 99,88% протоколов, подсчитав 18 871 935 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,23% (5 705 015 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,95% (3 011 750 голосов). Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 528 737 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:


Таким образом, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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Тег выборы, регионы, ЦИК, Украина, результаты

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