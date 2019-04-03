Президентские выборы в Украине: голоса еще не подсчитали в пяти регионах
ЦИК уже обработала 99,88% протоколов, подсчитав 18 871 935 голосов
В пяти областях Украины еще не завершен подсчет результатов президентских выборов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
В частности, в Винницкой области успели обработать 99, 81 % протоколов, в Киевской – 99, 36, в Одесской – 99, 31, в Херсонской – 99, 89, а в Черновицкой – 98, 23.
На данный момент ЦИК обработала 99,88% протоколов, подсчитав 18 871 935 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,23% (5 705 015 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,95% (3 011 750 голосов). Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 528 737 голосов).
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
Таким образом, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.
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