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Президентские выборы в Украине: как голосуют "малые родины" кандидатов

Сегодня, 15:09

Журналисты "Сегодня" посетили родные города Петра Порошенко и Владимира Зеленского


Кандидаты на пост президента Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский уже проголосовали во втором туре выборов. А тем временем журналисты "Сегодня" побывали на их "малых родинах".

Детство и юность Петра Порошенко прошла в Болграде Одесской области. От Одессы туда нам пришлось ехать четыре часа, а путь в город пролегает по недавно отремонтированной международной трассе. Болград лежит на берегу Ялпуга – крупнейшего пресного озера Украина, а туристы сюда едут в основном на международные винные фестивали. Ведь в этом городе почти каждая семья производит этот напиток. 

Петр Порошенко с родителями и братом жили в двухэтажном доме в центре Болграда. Новые хозяева квартиры, а в прошлом соседи семьи Порошенко, с прессой не общаются.

На родину Владимира Зеленского, Кривой Рог, съемочная группа "Сегодня" отправилась из Днепра. Кривой Рог – крупный промышленный город с населением более 600 тысяч человек. Ехать туда пришлось довольно медленно и осторожно, чтобы не потерять колеса.

В самом Кривом Роге дороги значительно лучше. Площадь возле цирка – одно из мест, где в Кривом Роге часто назначают свидания. Рядом расположен дом, который местные называют муравейником. Именно в нем прошло детство и юность Владимира Зеленского. "Сегодня" пытались пообщаться с его родителями, но те отказались.

И в Болграде, и в Кривом Роге есть сторонники и того, и другого кандидата. На вопрос, за кого голосовать, люди все равно отвечают, что отдают голос на будущее для страны.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Отметим, перед голосованием Порошенко посетил церковь в Киеве. По случаю великого православного праздника – Вербного воскресенья – президент Украины вместе с семьей посетил литургию в Михайловском соборе в Киеве.

Как мы уже показывали видео, как проголосовал Владимир Зеленский. Кандидат в президенты в присутствии большого количества журналистов и под вспышки фотокамер отдал свой голос на избирательном участке в помещении колледжа морского и речного флота.

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Тег выборы, Порошенко, Зеленский, родина, Кривой Рог, голосование, Белград

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