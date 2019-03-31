Президентские выборы в Украине: на участках продолжают фиксировать нарушения

На одном из участков испортили более двух тысяч бюллетеней

Президентские выборы в Украине: на участках продолжают фиксировать нарушения 2019-03-31T14:55:00+03:00 Украина На одном из участков испортили более двух тысяч бюллетеней

В частности, несколько избирательных участков открылись с опозданием. Один из них, в Измаиле, только недавно начал работу. Все из-за того, что печать не соответствовала образцу.

Кроме того, нарушения зафиксировали винницкие полицейские. На одном из участков в области испортили более двух тысяч бюллетеней. Со временем на участок привезли новые бюллетени, поэтому голосование там все же состоится.

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