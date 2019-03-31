Президентские выборы в Украине: на участках продолжают фиксировать нарушения
На одном из участков испортили более двух тысяч бюллетеней
В частности, несколько избирательных участков открылись с опозданием. Один из них, в Измаиле, только недавно начал работу. Все из-за того, что печать не соответствовала образцу.
Кроме того, нарушения зафиксировали винницкие полицейские. На одном из участков в области испортили более двух тысяч бюллетеней. Со временем на участок привезли новые бюллетени, поэтому голосование там все же состоится.
Напомним, журналисты "Сегодня" отобрали наиболее свежие и важные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Самые интересные события, которые произошли уже с утра – в эксклюзивном материале на нашем сайте.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.
Сайт "Сегодня" ведет хронику с фото- и видеоотчетами, в которой внимательно следит за всеми событиями, связанными с президентскими выборами в 2019 году.
Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Президентские выборы в Украине: на участках продолжают фиксировать нарушения". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выборы президента – онлайн: главные подробности, фото и видео
Пять миллионов украинцев уже проголосовали на выборах президента
Как проходит голосование и какие нарушения в Донецкой области: фоторепортаж
По состоянию на 13:00 зафиксированы 52 нарушения