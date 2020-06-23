При поддержке Фонда Бориса Колесникова открыта первая в Украине лаборатория симуляционного тренинга

Лаборатория состоит из 13 аудиторий с многофункциональными учебными тренажерами для занятий по анатомии, в частности, по медицинскому моделированию

23 июня в Институте биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялось торжественное открытие первой в Украине лаборатории симуляционного тренинга. Фонд Бориса Колесникова финансово поддержал идею создания лаборатории, которая состоит из 13 аудиторий с многофункциональными учебными тренажерами для занятий по анатомии, в частности, по медицинскому моделированию. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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Симуляторы обладают точными анатомическими особенностями и функциями, позволяют создавать сценарии различных уровней сложности, применять инновационные решения в медицинской практике. Юные медики смогут использовать манекены-фантомы для: внутривенных, внутримышечных инъекций и венепункций; наложения швов; отработки навыков эпидуральных и спинальных инъекций; аускультации со смартскопом; хирургических манипуляций; сердечно-легочной реанимации; имитации родов.

"Для нашего университета и украинской системы образования в целом открытие учебной лаборатории – значимое событие. Она дает студентам уникальную возможность развить необходимые навыки и умения до начала работы с реальными пациентами. Отмечу, что реализация этого проекта является ярким примером нового формата сотрудничества университета и представителей большого бизнеса, согласно новым требованиям законодательства о высшем образовании. Известный бизнесмен Борис Колесников выделил 1,6 млн грн на создание лаборатории, поддержал нашу смелую идею, за что ему огромное спасибо! Активное сотрудничество между вузами и предпринимателями – это, в первую очередь, повышение эффективности образования и научных исследований, усиление практической составляющей образовательного процесса", – рассказывает Леонид Губерский, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ранее также сообщалось, что на минувших выходных Фонд Рината Ахметова поздравил украинских врачей с Днем медика. Врачи, работающие с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии в опорных больницах, получили в подарок комплекты спецодежды, сшитой по спецзаказу, и рюкзаки. А коллективам станций скорой помощи вручили кофемашины.

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Фонд Рината Ахметова оказывает самую масштабную благотворительную помощь по противодействию коронавирусу в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Он реализуется по программе "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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