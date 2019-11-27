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При поддержке Николаевской ОГА 40 участников АТО открыли собственное дело

27 ноября, 14:30

Актуально

С 2018 года в Николаевской области действует уникальный "Порядок предоставления одноразового пособия для открытия собственного дела участникам антитеррористической операции"

За два года проекта, аналогов которому нет в Украине, 40 участников антитеррористической операции открыли собственное дело.

С 2018 года ежегодно в области объявляется конкурс проектов среди участников антитеррористической операции. Размер пособия – 50 тыс. грн. Помощь предоставляется один раз и является безвозвратной. С начала действия "Порядка" из областного бюджета для предоставления одноразового пособия на открытие собственного дела выделены средства в размере 2 млн грн. По результатам конкурса в Николаевской области собственное дело открыли 40 участников антитеррористической операции в сферах металлоперерабатывающей и деревообрабатывающей промышленности, ремонта бытовой техники, пчеловодства, сельского хозяйства, монтажа электрических систем, косметологии, предоставления консалтинговой помощи, сферы услуг, торговли и др.

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Кроме того, распространенным явлением становится и семейный бизнес, к которому привлекаются члены семьи участников антитеррористической операции: жены, дети, родители, а также их побратимы.

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