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При пополнении Steam в терминалах на аккаунты игроков теперь начисляется гривня

PR
11 июля, 11:59

Как в LeoGaming добились этого?

Вчера самый популярный онлайн-магазин игрового контента Steam сделал очередной шаг навстречу украинскому рынку. Отныне при пополнении баланса в кошельке Steam деньги на него поступают не в долларе, а в украинской гривне.

Напомним, в ноябре 2017 года Steam ввел гривну как валюту расчета за игры при оплате картой. Пополнение кошелька также было доступно в гривнах — но только при использовании банковской карты. Основная аудитория, которая пополняла кошелек онлайн-магазина, делала это наличными в терминалах самообслуживания. В них при внесении наличных гривен сохранялось начисление в долларах США.

Спустя продолжительное время этот вопрос удалось решить процессинговой компании LeoGaming, которая обеспечивает прием игровых платежей в Украине для множества мировых издателей и разработчиков. Именно она обеспечивает пополнение Steam на всех терминальных сетях Украины.

"Steam — один из самых популярных сервисов из нашего портфеля услуг. Ежеквартально он демонстрирует стабильный рост по обороту и среднему чеку — в том числе из терминалов. За время работы мы сумели доказать, что cash-in (название метода платежа через платежные терминалы – прим. ред.) оправдывает прямое подключение украинской национальной валюты, и мы рады, что компания Valve пошла нам навстречу в этом вопросе. Примечательно, что это случилось сразу после летней распродажи Steam, на которой мы фиксировали абсолютный рекорд по платежам от игроков", — рассказывает операционный директор LeoGaming Андрей Савкин.

Как заявляют в LeoGaming, новые правила помогут не только повысить лояльность и популярность магазина Steam среди игроков, но и усилить позиции легального игрового контента среди потребителей и активнее бороться с интернет-пиратством.

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Тег гривня, терминал, Steam, LeoGaming

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