При пожаре – вниз, при потопе – наверх: как выжить во время чрезвычайной ситуации в ТРЦ

Эксперт объяснил, почему передвигаться нужно низко наклонив голову и что нужно делать в толпе

Задача – выжить. После того, как один из столичных ТРЦ затопило кипятком, мы задумались, знают ли украинцы, как действовать в условиях чрезвычайной ситуации. Что делать, чтобы спастись в таких случаях?

В торговых центрах всегда много посетителей. И когда происходит ЧП, потоп или пожар, начинается паника. Сегодня выясним, как правильно действовать в нештатных ситуациях, чтобы не оказаться в ловушке.

В случае чрезвычайного происшествия, прежде всего, обходите лифты – предостерегает эксперт по безопасности:

"Это механика, это электрика, они блокируются, и это будет ваша ловушка, если вы туда зайдёте".

Эскалаторы тоже под запретом. Они создают мнимую иллюзию безопасности. Могут ускориться, остановиться, ведь это электричество. Поэтому стоит идти на стандартные ступеньки. При этом во время пожара или задымления передвигаться нужно согнувшись, чтобы не задохнуться.

"Внизу кислород более подходящий для дыхания. Нагибаемся и потихонечку продвигаемся по плану эвакуации", – отмечает эксперт.

Также нужно придерживать детей, ведь толпа опаснее огня:

"Ребёнка желательно либо взять на руки, либо придерживать его так, чтобы он не упал. Ребёнка ведём перед собой. Руки мы ставим перед собой и пропихиваемся через толпу потихонечку чтоб вам не сдавили грудную клетку".

Вещи, которые есть под рукой, помогут при эвакуации:

"Лицо мы закрываем полностью, то есть, мы делаем искусственный фильтр для того, чтоб дым ни проник в ваши легкие".

Обязательно ищите индикаторы аварийных выходов. Они расположены вверху и должны светиться. По указателям попадаем к аварийному выходу. Если есть время – обратите внимание на план эвакуации. Далее следуйте к лестнице. Однако при потопе и пожаре действовать следует по-разному.

"Два простых правила, самых главных. Пожар – вниз, потоп – вверх", – отмечает эксперт.

Обычно эвакуационные двери закрыты магнитным замком, объясняют нам в торговом центре. Во время пожара они разблокируются автоматически. В случае потопа – выбивайте их самостоятельно.

Александр Дрик, технический директор торгового центра:

"Ничего страшного если люди сами, спасая свою жизнь, разобьют витрину. Никто им ничего не будет говорить. Жизнь превыше всего. Бить стекло можно любыми способами – стульями, столами. И максимально себя обезопасить".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как вести себя, если вам угрожают пистолетом. Ведь стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. часто она начинается прямо в оживленных общественных местах.

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