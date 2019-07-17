При президенте Украины создают Совет по вопросам свободы слова

Новый орган появится при президенте Украины и в него войдут журналисты различных СМИ

Фото: AFP

Офис президента Украины запускает работу Совета по вопросам свободы слова при президенте. Об этом сообщил во время экспертного совещания "Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы – общие решения" заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", – сказал он.

По его словам, в состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. Сейчас от редакций ждут имена их представителей в Совете.

Основные цели Совета – фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры, защита права журналистов на профессию. Для этого в Раде будут представители силовых ведомств и медиаюристы.

Аналогичные Советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе ОГА.

Напомним, в прошлом году в Раде зарегистрировали законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ. Они предлагают штрафовать на десятки тысяч гривен. Также за клевету в интернете депутаты хотят карать тюрьмой.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", глава государства хочет еще до выборов успеть принять важные законопроекты, в частности антикоррупционные документы. В связи с этим Зеленский обратился к Парубию с требованием созвать внеочередное заседание Верховной Рады.

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