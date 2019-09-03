"При спасении жизни дорога каждая секунда": медики Херсонской области хвалят новые машины скорой помощи

"Реанимация на колесах". Врачи отмечают великолепную комплектацию машин, благодаря которой оказание помощи ускоряется / Фото: fdu.org.ua

Еще несколько регионов нашей страны получили новые автомобили скорой помощи по проекту Фонда Рината Ахметова "200 скорых для Украины". Быстрые и оснащенные по последнему слову медицинской техники "железные лошадки" отправились в Херсонскую область, причем не в первый раз.

Отличные отзывы

"Первые две машины от Фонда Рината Ахметова, которые мы получили в июле, работают на Каховской и Горностаевской подстанциях. Автомобили получили отличные отзывы и от врачей, и от пациентов. Машины маневренные, мощные, очень быстро доезжают по вызову. Время доезда сократилось", — рассказал начальник автопарка Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Херсонской области Иван Огородник.

На этот раз "реанимация на колесах" досталась Скадовской станции скорой помощи, которая обслуживает не только 48 тысяч местных жителей, но и почти миллион туристов, приезжающих в эти места каждое лето. За год скорые выезжают больше чем на 14 тысяч вызовов.

"Хочу отметить великолепную комплектацию новых машин. Здесь учтен каждый нюанс нашей непростой работы! Например, система фиксации дефибриллятора в этих автомобилях — самая современная. Раньше этот важный прибор крепился на винты, которые медикам приходилось достаточно долго откручивать. На машинах от Фонда Рината Ахметова другой принцип — здесь дефибриллятор за считаные секунды открепляется при помощи специального рычага. Это ускоряет оказание экстренной помощи на 1,5—2 минуты. При спасении жизни дорога каждая секунда, поэтому оборудование этой машины даст существенную фору медикам. Спасибо Ринату Ахметову за то, что приобрел для станций скорой помощи по всей стране такие великолепные машины!" — по­делился главврач Скадовской станции скорой помощи Валерий Березовский.

"Пежо" и "Тойоты"

Из 200 запланированных по проекту машин врачам переданы уже 57 автомобилей. Оставшиеся 143 автомобиля медучреждения по всей стране получат до конца года, и это будут не только авто марки Peugeot и Citroen, но и Toyota Land Cruiser 150, предназначенные для самых труднодоступных населенных пунктов.

Напомним, проект "200 скорых для Украины" реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи. Этот проект уже вошел в историю Украины как самая крупная частная благотворительная помощь в области первичной медицины.

Также новости "Сегодня" писали о том, что партию карет скорой помощи от Фонда Рината Ахметова передали в Ровенскую область. До сих пор фельдшеры спасали жизнь пациентов, добираясь к ним на стареньких УАЗах.

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