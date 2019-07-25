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Придется обойтись без шашлыков: Спасатели предупредили украинцев об опасности

25 июля, 08:48

Уровень пожароопасности наивысший – 5 класса

Правила поведения во время пожара
Правила поведения во время пожара. Фото: pexels.com

Украинцев предупредили о максимальном уровне пожароопасности. По этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра 25 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – сообщилив ГСЧС.

Из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях. В связи с этим, спасатели просят украинцев не разжигать костры в лесах.

Как мы писали ранее, пожар на пшеничном поле произошел в Донецкой области. В результате выгорело 13 гектаров.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района Харьковской области женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей. Также мы сообщали о мощном пожаре на складе секонд-хенда в Киевской области. Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.


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Тег пожароопасность

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