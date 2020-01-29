Шанс на мир или ловушка Кремля: закончится ли война на Донбассе

Российский солдат в Приднестровье / Фото: Getty Images

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После новостей о том, что украинское направление в Кремле будет курировать архитектор федерализации Молдовы, замглавы АП РФ Дмитрий Козак, угроза "приднестровизации" Донбасса стала более реальной. Учитывая портфолио самого Козака, Москве, на первый взгляд, выгодно заморозить конфликт на Донбассе на условиях федерализации Украины, если такой план сработает в Молдове. Эксперты говорят, что отдельные элементы своей политики по Приднестровью Москва действительно может применить и на Донбассе. Однако, в отличие от приднестровского конфликта, полная заморозка военных действий на Донбассе Кремлю не выгодна, ведь тогда он лишается главного рычага давления на Киев. Украине же, по словам экспертов, нужно вынести урок из попыток Москвы урегулировать приднестровский конфликт на своих условиях, чтобы не попасться на удочку России.

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды неоднократно говорили, что если их попытки положить конец войне на Донбассе не увенчаются успехом, у них есть "план Б". В декабре на заседании СНБО утвердили пять планов реинтеграции Донбасса. Как раз один из них – это "план Б" – стена на Донбассе.

"Мы детально прорабатывали эти планы. Мы понимаем, что если будет стена, то нам нужно будет создать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях и чувствуют себя украинцами, чтобы они приехали к нам. Потому что за стеной тогда будет другое даже не государство, а – извините за такое слово – другая местность, где будут только боевики", - говорил Зеленский после первой встречи с Путиным в Париже 9 декабря.

Неоднократно сам Зеленский и члены его команды открыто говорили и о возможности заморозки конфликта на Донбассе. По информации источников сайта "Сегодня" в украинских дипкругах, этот вариант детально прорабатывался, и в нынешней ситуации, по их словам, не так уж и плох для Украины. Силовым путем Донбасс Киеву пока не вернуть, да и экономическое восстановление временно оккупированных территорий без помощи международных партнеров украинский бюджет не потянет.

Во время публичной дискуссии "Приднестровский вариант для Донбасса: действительно ли лучший из худших?" директор Центра "Нова Європа" Алена Гетьманчук отметила, что в Украине возможную заморозку войны на Донбассе часто называют приднестровским сценарием. "Но за заморозку тоже нужно заплатить определенную цену. Никто Украине просто так заморозку не подарит – ставки слишком высоки", – сказала Алена Гетьманчук.

О возможной "приднестровизации" Донбасса снова заговорили после ухода из Кремля архитектора аннексии Крыма и последующей российской интервенции на Донбасс Владислава Суркова. Правда, Путин до сих пор не подписал соответствующий указ. По информации российских СМИ (опять-таки, официального подтверждения нет) украинское направление у Путина теперь будет курировать Дмитрий Козак. О такой рокировке сайт "Сегодня" детально писал в статье "Путин меняет Суркова на Козака: к чему готовиться и чего опасаться Украине".

В Кишиневе Дмитрий Козак известен, как архитектор ассиметричной федерализации Молдовы. В начале 2000-х Молдова была в шаге от подписания "Меморандума Козака": Приднестровье и Гагаузия стали бы субъектами федерации с получением права вето в отношении внешней политики Кишинева, а присутствие российских войск (бывшая 14-я советская армия) легализовалось на неопределенный срок. Была уже даже назначена официальная дата визита Путина в Кишинев, но в последний момент подписание Меморандума сорвалось.

Вплоть до прошлого года работа Дмитрия Козака на молдавском направлении в публичной плоскости считалась провальной. Теперь же, Козак – главный архитектор союза пророссийских социалистов, лидером которых выступает президент Игорь Додон, и проевропейского блока ACUM. Такой "брак" по расчету, главным результатом которого стало бегство теневого куратора Молдовы, олигарха Влада Плахотнюка, просуществовал лишь пять месяцев. После распада коалиции вся власть, в том числе и в силовом блоке, оказалась в руках пророссийских социалистов, которые не скрывают своего желания реализовать "план Козака" по федерализации Молдовы. И если федерализацию удастся протолкнуть в Молдове, не сложно предположить, что следующей станет Украина.

Однако, по словам экспертов, маловероятно, что на данном этапе Россия пойдет на реализацию стопроцентного приднестровского сценария на Донбассе, который предусматривает заморозку конфликта.

"Один из важных рычагов влияния России на Украину – это именно военные действия на Донбассе. По мнению Москвы, это должно мотивировать Киев идти на уступки, на ту модель урегулирования, которая приемлема для России. Поэтому, думаю, Россия опасается, что если они прекратят боевые действия, то Украина сможет позволить себе долгую стратегию урегулирования с учетом защиты интересов Украины в этом процессе", – сказал сайту "Сегодня" старший аналитик Центра "Нова Європа" Лео Литра.

Другое дело, по словам заведующего Центром международных исследований Дипломатической академии Украины Андрея Веселовского, что сегодня Россия хочет использовать пример Приднестровья для того, чтобы создать федерализацию Украины.

"Для этого Россия как раз и применяет силовые методы. Каждый раненный или погибший воин – это травма для всей Украины. Россия на этой струне играет и будет продолжать убивать, пока мы не сдадимся и не скажем, что готовы на что угодно, чтобы это прекратить. Понимая этот подход России, мы должны понять, что нам нужно сделать, чтобы не пойматься на эту удочку. Но, опять-таки, глубина приднестровского конфликта совсем другая, и Украина должна более предметно им заняться, чтобы эти параллели из голов кремлевских мечтателей выбить", – сказал сайту "Сегодня" Андрей Веселовский.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что новые точки разведения сил на Донбассе могут появиться уже в ближайшее время.

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