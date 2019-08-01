В 16 странах появятся еще 18 отделений, в которых иностранцы могут получить пропуск в Украину

Посетить Украину станет легче: МИД открывает новые визовые центры 2019-08-01T16:13:00+03:00 Украина В 16 странах появятся еще 18 отделений, в которых иностранцы могут получить пропуск в Украину

Не так давно сайт "Сегодня" разбирался, чем Украина привлекает иностранцев, а теперь Министерство иностранных дел страны решило расширить за границей сеть визовых центров, увеличив их количество на треть.

Так, если сейчас сейчас в мире работают 56 таких учреждений, то в обозримом будущем планируется открытие еще 18 дополнительных отделений в 16 странах.

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Стоит отметить, что украинская виза является одной из самых дорогих в мире – она обходится иностранцам в 85 долларов. Но с улучшением уровня обслуживания цена на нее не изменится.

В то же время в Статистической службе Европейского союза посчитали, что только каждый третий житель Европы может позволить себе недельный ежегодный отпуск за рубежом. В пятерку стран, граждане которых меньше всего зарабатывают на путешествия, относят Румынию, Грецию, Хорватию, Кипр и Италию.

Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли сообщило, что в прошлом году Украину стали больше посещать туристы из Западной Европы, США и Китая. Такие изменения в ведомстве объясняют активизацией продвижения Украины на международном туристическом рынке, двусторонним сотрудничеством, визовой либерализацией, увеличением предложения прямого и бюджетного авиасообщения

Мы также писали о новой ставке туристического сбора в Киеве: 1% от минималки для иностранцев и 0,4% для внутренних туристов.

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