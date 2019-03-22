Приговор Павлу Грибу обжалуют в Суде по правам человека

Адвокат незаконно приговоренного к шести годам колонии украинца обратится в ЕСПЧ с апелляцией

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Приговор Павлу Грибу обжалуют в Суде по правам человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/36e/15a/5c936e15a2e5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/36e/15a/5c936e15a2e5f.jpg 2019-03-22T11:43:00+02:00 Украина Адвокат незаконно приговоренного к шести годам колонии украинца обратится в ЕСПЧ с апелляцией

Защита незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Павла Гриба будет обжаловать приговор, который ему 22 марта вынес Северо-Кавказский окружный военный суд российского Ростова-на-Дону, заявил его отец.

"Будут задействованы, конечно, все возможные вещи юридические, которые возможны со стороны адвокатов. Будет подана апелляция, будут поданы материалы в Европейский суд по правам человека, то есть мы все правовые средства будем использовать, конечно", – заявил Игорь Гриб в эфире украинского телевидения после вынесения решения суда.

По поводу голодовки, которую в знак протеста собирается объявить узник Кремля, мужчина не смог ничего сказать, но отметил, что Павел Гриб уже просил свою мать не передавать ему продукты, сказав при этом "я все равно ничего не ем".

Игорь Гриб напомнил о состоянии здоровья своего сына и о том, что российские тюремщики не предоставляют ему медицинская помощь.

"На всех последних заседаниях, буквально на всех, суд вызывал для Павла "скорую помощь". На всех последних, включительно со вчерашним судебным заседанием. У Павла температура держится. Он говорит о плохом состоянии здоровья в суде, он говорит, что не может принимать участие в заседании, плохо себя чувствует, у него температура", – подчеркнул он.

По словам отца Гриба, несмотря на то, что перед отправкой в суд заключенных должны осматривать в СИЗО, этого никто не делает.

"Ему выписывается справка, что он здоров, и эта справка передается в суд", – мужчина.

Напомним, 22 марта судья вынес приговор по сфабрикованному делу о терроризме 21-летнего украинца Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, таким образом, полностью удовлетворив требование государственной прокуратуры РФ.

Как сообщалось ранее, украинца посетил украинский врач Василий Притула, который подтвердил у него ухудшение состояние и заявил, что больному гипертензией противопоказано содержание в СИЗО.

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