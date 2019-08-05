Пятеро обвиняемых признали свою вину и получили по несколько лет тюрьмы

Екатерина Гандзюк / Фото: Facebook

Приговоры по делу об убийстве Гандзюк вступили в силу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA 2019-08-05T13:09:00+03:00 Украина Пятеро обвиняемых признали свою вину и получили по несколько лет тюрьмы

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что с сегодняшнего дня вступил в силу приговор пятерым виновным в убийстве активистки Екатерина Гандзюк. Об этом она сообщила в Twitter.

"Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению", – написала она.

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Как сообщали новости "Сегодня", обвиняемых задержали в августе 2018 года. 4 июня этого года все пятеро подсудимых признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Они признались, что следили за Гандзюк и сами приобрели кислоту и телефонные карточки. В частности, Вишневский нашел объявление для приобретения жидкости, а Горбунов ее купил.

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6 июня был оглашен приговор по делу Гандзюк. Самое строгое наказание получил организатор – он проведет за решеткой шесть лет и шесть месяцев. Шесть лет получил Грабчук, Васякович и Вишневский – по четыре года, а Горбунов – три года.

Сейчас по делу остаются трое подозреваемых: Игорь Павловский, Владислав Мангер, Алексей Левин. Последний сейчас находится в розыске.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых. Читайте все подробности убийства Екатерины Гандзюк.

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