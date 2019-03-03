Прихлопнули "Комара": офицер ВСУ показал уничтоженного "морпеха ДНР"
Попытка обострить ситуацию на Мариупольском направлении вылезла противнику боком
Бойцы операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили боевика, служившего в т. наз. "9-м отдельном мотострелковом штурмовом полку морской пехоты ДНР".
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
По его данным, это произошло 2 марта на Мариупольском направлении. Уничтоженного 26-летнего боевика звали Алексей Михайлович Кисель (позывной "Комар") и он являлся уроженцем села Первомайское в Ясиноватском районе Донецкой области.
Напомним, 2 марта в районе Лебединского боевики били из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ответным огнем один оккупант был ликвидирован и один ранен . Кроме того, уничтожена одна единица военной техники противника.
Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили. Это стало следствие точного ответного огня на обстрелы врага. Еще было 24 небоевых потерь.
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