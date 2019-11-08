Применение оружия в бытовых конфликтах: как не стать жертвой – видео

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Количество случаев применения оружия в бытовых конфликтах увеличивается ежегодно. Новости "Сегодня" решили вспомнить самые громкие. И расспросить психологов как из-за конфликта не потерять здоровье или даже жизнь.

Несколько месяцев назад в Полтаве неизвестный хотел справить нужду во дворе кафе. Охранник сделал ему замечание. В ответ мужчина достал из рюкзака пистолет и выстрелил сторожу в спину. А потом подошел ближе и сделал контрольный в голову. Стрелка нашли. Дома он держал целый арсенал.

В столице двое мужчин увидели, как незнакомец повалил на землю и бьет женщину. Попытались вступиться за жертву. Но это возмутило насильника: он достал пистолет и выстрелил в упор в одного из неравнодушных. Товарищ раненого пришел на помощь – выбил у нападающего оружие и задержал его до прибытия полиции.

В Мариуполе пешеход пересекал дорогу в неразрешенном месте. Из-за этого водитель внедорожника резко затормозил, вышел из машины, чтобы сделать замечание нарушителю. Однако тот достал нож и ударил им водителя в грудь.

В Николаеве из-за замечания водитель маршрутки избил пассажира. После словесной перебранки отвел старого в сторону и начал изо всех сил бить. Крики других пассажиров дебошира не остановили.

Психолог Елена Рыхальская уверена, что в любой конфликтной ситуации виноваты всегда обе стороны. Поэтому вступать в споры, особенно с незнакомцами, категорически не советует:

"Никогда не возникнет подобный конфликт, если вы сами на него не были настроены. Вы реагируете на провокацию. Не смотрите прямо в глаза тому, кто вас провоцирует. Он сейчас находится в зоне конфликта, в которой он царь и бог, если вы туда пойдете, будете подвластны ему".

Вместо эмоционального выяснения отношений психолог рекомендует снижать градус накала: говорить тише и исключительно что-то рациональное. Чтобы не спровоцировать эмоционально накрученного собеседника на радикальные действия.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как вести себя, если вам угрожают пистолетом. Ведь стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. часто она начинается прямо в оживленных общественных местах.

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