Принципы инклюзивного образования будут реализовывать в Украине – Марина Порошенко

Сегодня, 18:22

Инклюзивные школы содержать дешевле, чем создавать различные типы заведений, Фонд Порошенко перевел декларацию на украинский язык


Принципы инклюзивного образования Саламанкской декларации будут реализовывать в Украине. Об этом рассказала супруга украинского президента Марина Порошенко.

Приняли Декларацию в 1994 году. Она – о совместном обучении детей с особыми потребностями вместе со всеми. Школы должны разрабатывать методы преподавания, которые учитывают различия детей. Инклюзивные школы содержать дешевле, чем создавать различные типы заведений. Фонд Порошенко перевел декларацию на украинский язык. И теперь ее принципы будут внедрять в Украине.

"Учитывая то, что Украина является членом ЮНЕСКО, положения декларации могут и должны быть имплементированы в национальное законодательство Украины. С этой целью Фонд Порошенко перевел декларацию", – сказала Марина Порошенко.

Ранее Марина Порошенко открыла во Львове интерактивное пространство для творчества, науки и инноваций, причем все оборудование центра адаптировано в том числе и для детей с инвалидностью.

Напомним, в Украине растет количество заведений инклюзивного образования – меморандум о реконструкции и строительстве новых учебных заведений с учетом потребностей детей с инвалидностью подписали Марина Порошенко и вице-премьер Геннадий Зубко.
Украина, Марина Порошенко, инклюзивное образование

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"Сегодня"

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