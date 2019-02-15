Северный поток-2: грозит ли он полномасштабным вторжением России в Украину

Чем угрожает нашей стране строящийся газопровод РФ и чего хотят на Западе

Фото: nord-stream.com

Северный поток-2: грозит ли он полномасштабным вторжением России в Украину Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg 2019-02-15T07:51:00+02:00 Украина Чем угрожает нашей стране строящийся газопровод РФ и чего хотят на Западе

Предварительное соглашение о новых правилах регулирования газопроводов третьих стран, достигнутое на днях государствами-членами ЕС, по сути, убирает все преграды для завершения строительства и полноценного функционирования Северного потока-2. Ну, или, как минимум, преграды, которые могли генерировать отдельные члены Евросоюза, выступающие против строительства газопровода. Потому как есть и внешние силы, способные повлиять на его судьбу, например США. И они, думается, своего последнего слова еще не сказали.

Как бы там ни было, внутри Евросоюза после сложнейших переговоров, демарша Франции, жесткой позиции Германии и уступок всех всем компромисс достигнут. Европа получила новые правила, касающиеся функционирования газопроводов третьих стран (которые предстоит еще утвердить на уровне закона Европарламентом и одобрить национальными парламентам всех 28 членов ЕС).

О чем спор

Дискуссии о поправках в Третий энергопакет ЕС, в частности в Газовую директиву, начались еще несколько лет назад. В 2017 году Еврокомиссия в ответ на планы России запустить Северный поток-2 инициировала изменения в директиву. Согласно которым на газопроводы, идущие на территорию стран ЕС из третьих стран, должны распространяться те же правила, что и на газопроводы внутри Евросоюза. А эти правила предполагают, что владелец газопровода не может одновременно быть поставщиком газа. Кроме того, оператор газопровода должен диверсифицировать поставщиков, то есть допускать к поставкам газа через газопровод разные добывающие и поставляющие компании.

Правила хорошие, поскольку таким образом государства ЕС избегают чрезмерной зависимости от конкретных поставщиков, а следовательно – повышают свою энергетическую безопасность. Однако на пути их утверждения стала Германия. Крайне заинтересованная в том, чтобы стать крупнейшим газовым хабом Европы. И путь для этого один, и лежит он по дну Балтийского моря. Предложенные изменения ставили большие вопросы к перспективам проекта, поскольку Северный поток-2 строит "Газпром", он же будет монопольным поставщиком газа по газопроводу. А потому Германия делала все возможное, чтобы изменения приняты не были.

В свою очередь, США заинтересованы в увеличении поставок в Европу собственного сжиженного газа. Который при доставке в Европу стоит чуть дороже российского, а потому менее конкурентен. Во многом именно этим объясняется жесткая риторика Вашингтона по поводу Северного потока-2. Скорей всего, не без влияния США на своих союзников в Европе вопрос изменений стал ребром. Впрочем, противников строительства этой ветки в Европе и так хватало: "жертвами" Северного потока-2 будет не только Украина, но и Польша, Словакия, некоторые другие страны ЕС, на энергетических планах которых газопровод ставит крест.

На чем остановились

Первоначальный вариант компромисса, достигнутый на прошлой неделе, предполагал, что изменения в Директиву будут приняты, но при этом деятельность Северного потока-2 будет регулироваться особыми условиями. Если кратко – полномочия принимать решения относительно целесообразности работы поставщиков и владельцев в одном лице на этом этого конкретном газопроводе получала Германия.

Однако уже на уровне совместного обсуждения проекта Еврокомиссией, Европарламентом и государствами-членами ЕС было принято еще одно важное изменение. А именно: решения Германии относительно "особых условий" для Северного потока-2 должны быть одобрены Еврокомиссией. Таким образом, полномочия Берлина в этом вопросе были несколько ограничены. Но все же остались определяющими.

Отметим также, что, несмотря на достигнутый в Европе компромисс, достройке газопровода все же могут помешать. В частности, США – если будут приняты новые санкции относительно России. Законопроект об ограничениях в связи с агрессией России против Украины в Азовском море и с вмешательством Москвы в работу демократических институтов за рубежом был представлен группой сенаторов США накануне. И касаются санкции, в том числе, российских инвестиций в СПГ-проекты.

Будет широкомасшабное вторжение?

А если газопровод все же построят и он начнет работу? Какие последствия для Украины будет иметь новая энергетическая реальность? Не будем затрагивать экономические аспекты вопроса, то есть потери, которые может понести Украина – это тема отдельной статьи. Что же касается геополитических рисков, то для Украины Северный поток-2 может угрожать широкомасшабным вторжением России и потерей государственности. По крайней мере такие версии звучат из уст как украинских, так и западных политиков.

"Завтра, если этот поток будет построен, вероятность широкомасштабных вторжений войск агрессора на территорию Киева увеличится в разы. Если кто этого не понимает, даже среди наших союзников, такие случаи бывают. Надо им объяснять", – отмечал, в частности, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Сходную мысль в свое время высказывала замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Существует мнение, которое популярно среди наших партнеров и соседей, если бы не было транзита через Украину, то Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения", – сказала Зеркаль.

Запустить Северный поток-2 в эксплуатацию планируется 1 января 2020 года. Значит ли это, что уже 2 января у Путина будут развязаны руки и действия России в Украине станут, как минимум, более агрессивными? Эксперты "Сегодня" рекомендуют не спешить сеять панику.

"Я не думаю, что газопроводы развяжут России руки для широкомасштабной агрессии против Украины, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук. – Если бы Путин был готов к широкомасштабным действиям против Украины, он бы и без Северного потока -2 начал бы их. Тут нет никаких сомнений".

Согласен с таким мнением и директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. По его словам, если бы Россия хотела бы развязать себе руки, она б сделала это и в 2014 году, и – с большими для себя потерями - сейчас. То есть руки у них в военном плане развязаны безотносительно важности Украины как государства-транзитера.

"Почему не идут? Потому что один звонок из США, и любая российская дивизия останавливается там, где она в тот момент находилась. Так было в Грузии в 2008 году, так было в Мариуполе в 2014-м. Руки у Москвы развязаны только на уровне символической политики, риторики. В реальности они связаны Вашингтоном, эта связка действует, существует, она очень серьезная, и преодолеть ее Москва не может. Могла бы – действовала бы в совсем другом ключе", – отметил эксперт.

Таким образом, как минимум угроз войны, по мнению, наших экспертов, Северный поток-2 Украине не несет.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.