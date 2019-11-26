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Приобретение щенка: советуют профессионалы

26 ноября, 15:00

Актуально

Своим опытом делятся опытные заводчики и хендлеры, специалисты, занимающиеся подготовкой собак к выставкам.

Семья приняла решение завести собаку с родословной и, возможно, даже продолжить породу? О том, как сделать правильный выбор, обеспечить питомцу наилучший уход и помочь ему подружиться с детьми, расспрашиваем опытных заводчиков и хендлеров, специалистов, занимающихся подготовкой собак к выставкам.

Наши собеседники:

Татьяна Кондратьева, заводчик-кинолог КСУ, хендлер с очень большим опытом. Впервые она выступила с собакой на ринге еще в 9 лет, и с тех пор Татьяне вместе с ее подопечными удалось завоевать множество престижных украинских и международных наград. Сегодня специалист успешно помогает подбирать щенков, занимается с собаками, обучает хозяев.

Галина Суляева, заводчик, у которой в подопечных сейчас тринадцать алабаев, родезийский риджбек, южноафриканский бурбуль и аргентинский дог. Для того, чтобы безграничная любовь к собакам была подкреплена профессиональными знаниями, Галина приняла решение получить образование ветеринарного врача.

Александр Яхно, владелец питомника "Лига чемпионов", заводчик с более чем 10-летним опытом. Кане корсо, воспитанники питомника, становились чемпионами Украины, Европы и мира, но Александр не рассматривает свою деятельность как бизнес – для него на первом месте стоит любовь к животным.

Оксана Вдович, хендлер и грумер. Специалист, использующий в процессе социализации и обучения собак индивидуальный подход – он базируется на тонком понимании как физиологических, так и психологических потребностей животных.

Собаки – самый разнообразный из видов, существующих на планете. Как же сделать правильный выбор, приобретая четверолапого друга?

Татьяна Кондратьева: В первую очередь, необходимо подобрать породу с учетом того, для чего она была выведена, и того, насколько комфортно будет собаке у новых хозяев. Я бы даже рекомендовала выписать на листочке основные характеристики разных пород и посмотреть, где будет больше плюсов: степень активности, устойчивость к стрессам и заболеваниям, коммуникабельность... Также важно найти хороших заводчиков. С ними можно познакомиться на выставках. Найдя заводчика, с которым приятно общаться, в дальнейшем можно будет получать ответы на все возникающие вопросы, от питания до лечения – человек, который десятки лет работает с определенной породой, сориентирует куда лучше, чем Google! Ведь помимо таких базовых параметров, которые свидетельствуют о нормальном развитии щенка, как прибавление в весе, нормальный стул, хороший аппетит, естественная игривость, еще множество нюансов: выбор вакцин, выбор корма, выбор ветеринарного врача и тому подобные вопросы.

Совет: изучите вопрос о том, для чего была выведена понравившаяся порода. Пастушьи или сторожевые собаки, охотничьи собаки – гончие, борзые или норные, собаки-компаньоны или, декоративные питомцы – для каждой из групп требуются особые условия, особые тренировки, особые методы воспитания.

Оксана Вдович: Также хотелось бы предостеречь от выбора, продиктованного модой или чисто эстетическими предпочтениями. Изучение особенностей пород крайне необходимо. Так, к примеру, охотничья собака, которой нужно пробегать в день не менее 30 км, не должна сидеть в вольере.

Галина Суляева: Чтобы обезопасить собаку от попадания в неприемлемые для нее условия, ответственные заводчики очень внимательно присматриваются к будущим хозяевам. Мы обязательно готовим семью, в которую будем отдавать щенка, к будущим изменениям в привычном укладе. Как познакомиться с теми владельцами питомников, которые действительно заботятся о щенках? Я бы рекомендовала посещение выставок, где "сарафанное радио" поможет сориентироваться в выборе.

Совет: прислушайтесь к мнению заводчиков: они не только сориентируют, какого щенка стоит приобрести, но и помогут понять, готова ли семья принять питомца, обладает ли она достаточными ресурсами: подходящим жильем, финансами, временем, которое нужно будет потратить на воспитание и обеспечение должной активности собаки.

Когда начинать обучение щенка, и на чем должно быть построено воспитание?

Оксана Вдович: Ключевой момент– это правильная социализация. В природе собаки живут семьями и наша задача – сделать питомца членом семьи, а не аутсайдером, пребывающим на нашей территории. Для многих пород базовые социальные навыки должны быть сформированы уже к 3 месяцам. Но даже тогда, когда время упущено, специалисты могут помочь и подкорректировать поведение, просто для этого понадобиться больше времени.

Татьяна Кондратьева: В течение первого года жизни закладывается тот фундамент, на основе которого будет строиться вся дальнейшая совместная жизнь с собакой. В это время нужно потратить деньги на дрессировку, взять хотя бы базовые уроки у кинолога – затем можно ориентироваться на литературу, на уроки на YouTube. Сегодня пропагандируется бесконфликтный способ обучения, при котором хозяин не применяет силу. Он требует терпения –– как минимум, в тех случаях, когда измочалены любимые босоножки! Но именно такой подход позволяет выстроить надежные отношения с питомцем.

Александр Яхно: Еще один важный момент – в ходе дрессировки нельзя требовать от щенка всего и сразу. В частности, когда речь идет о таких крупных собаках как кане корсо, то в процессе взросления им нужно давать посильные задания, не перегружая растущий организм.

Совет: уделяйте воспитанию щенка такое же пристальное внимание, как и его физическому благополучию. Воспользоваться помощью профессионалов в этом вопросе – отличная идея.

Какие еще моменты принципиально важны в течение первого года жизни и каких ошибок необходимо избежать?

Александр Яхно: Основа здоровья собаки на всю дальнейшую жизнь – правильное питание. К сожалению, иногда, начинающие собаководы допускают промахи, а затем спрашивают: "Ой, а что же это у нас спина проседает? Ой, а что же это у нас лапы разъезжаются?" А все дело в том, что животному не хватает кальция. Чтобы обеспечить его должное количество, крупная собака должна была бы съедать чуть ли не по килограмму творога в день, но такая порция приведет к расстройству. По сути, единственный выход – это профессиональный корм.

В каком возрасте щенки должны переходить от материнского молока ко "взрослому" питанию?

Татьяна Кондратьева: Я начинала понемногу вводить "прикорм" с 3 недель, используя для этого Royal Canin Starter – щенки ели размоченный в воде корм с удовольствием. В целом, к тому моменту, когда щенок готов переезжать в новый дом – в 1,5-2 месяца, он уже питается кормом.

К слову, было очень интересно узнать, что специалисты Royal Canin учитывают не только перечень питательных веществ и вкусовую привлекательность – подбирают также оптимальную текстуру и размер крокет. Чтобы их определить, были разработаны специальные научные методики! А требуются ли питомцам, которые едят сухой корм, дополнительные вкусняшки?

Александр Яхно: Что касается подкормок "вкусненьким" со стола – то это еще одна ошибка начинающих. Когда нам жалуются на то, что собака не хочет есть корм, в итоге оказывается, что ее регулярно угощают колбасой. При этом вреда от колбасы куда больше, чем пользы, плюс – у собаки возникает нарушение пищевого поведения.

Очень часто просьба приобрести собаку исходит от детей. Расскажите, пожалуйста, как представители пород, которые вы разводите, общаются с представителями юного поколения?

Галина Суляева: Когда у нас появился малыш, я, вернувшись из роддома, сразу познакомила с ним собак. Алабаи – очень старая порода, в выведение которой человек почти не вмешивался, так что эту породу отличает здоровая психика. И со временем алабаи, которые славятся тем, что они – отличные охранники, зарекомендовали себя как надежные няньки. Во время прогулок я точно знаю, что с нами ничего не случится и уж точно к коляске не подойдет никто посторонний.

Татьяна Кондратьева: Я считаю лабрадоров лучшей породой для семьи, где есть дети. С момента рождения ребенка у меня не возникло никаких проблем – собаки не проявляли ничего, кроме интереса, не было никакой агрессии. От питомца с хорошей генетикой, взятого из хорошего питомника, невозможно ожидать подвоха.

Александр Яхно: Мои сыновья с удовольствием общаются с нашими подопечными – и со щенками, и со взрослыми. Иногда даже кажется, что они придумали какой-то свой, прекрасно понятный детям и собакам, язык. В целом же, кане корсо – порода, которая очень точно подстраивается под своих хозяев.

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