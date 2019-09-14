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Пришло время признаться в любви: Зеленский тепло поздравил украинцев с Днем кино

14 сентября, 11:09

Президент надеется, что территория Украины станет благоприятной для иностранного кинобизнеса

Владимир Зеленский на съемочной площадке

Владимир Зеленский на съемочной площадке / Фото: president.gov.ua

Уже в 23-й раз каждую вторую субботу сентября в Украине отмечают День украинского кино. Не остался в стороне от праздника и президент Владимир Зеленский, который тепло поздравил соотечественников.

"Несколько дней назад Олег Сенцов сказал, что теперь планирует заниматься двумя замечательными вещами – снимать кино и жить. Для него, для меня и для всех украинских режиссеров, продюсеров и актеров кино – это еще одна любовь, не похожая ни на одну другую. Пришло время в этой любви признаться", – цитирует главу государства пресс-служба Офиса президента.

Он напомнил о неисчерпаемом креативе, идеях, героях, историях и вдохновении многих украинских мастеров. "Качественные кинопроекты уже давно вырисовывались в воображении. Остается только снимать и показывать их миру", – заметил Зеленский.

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"Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой. Мы должны наладить весь кинопроцесс – от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах", – поделился сокровенным президент.

"На этой неделе новый парламент уже сделал первый шаг на пути к этой цели, предварительно одобрив законопроект о rebates. Окончательное его утверждение сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса. Таким образом, наши кинопроизводители получат неоценимый – международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции. Мы должны дать украинским кинематографистам возможность делать две замечательные вещи – снимать кино и жить", – подчеркнул Зеленский.

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"Сегодня я не просто поздравляю с Днем украинского кино. Как привередливый зритель я вместе с миллионами украинцев жду захватывающие киноновинки уже в ближайшем будущем! Создадим украинское кино вместе!" – подытожил он.

Напомним, Министерство культуры, молодежи и спорта планирует изменить принципы государственного финансирования киноиндустрии и ввести рейтингование продюсеров, заявил министр Владимир Бородянский.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в Украине в 2018 году создали 49 фильмов, 22 из которых вышли в прокат. Как заявлял бывший премьер-министр Владимир Гройсман, в прошлом году господдержка киноиндустрии составила миллиард гривен. Он также добавил, что первые 15 отечественных телесериалов запущены в производство.

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