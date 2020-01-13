Пристайко предостерег Иран от попытки переложить всю вину на простого солдата

Вадим Пристайко. Фото: REUTERS/KTS

Все причастные к крушению самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Reuters.

"Чего мы не хотим, так это, чтобы указали на солдата низшего звена и сказали, что это тот парень, который нажал кнопку... Это ответственность правительства Ирана. Мы должны раскопать, кто дал приказ, кто нажал кнопку. Все... всех этих людей следует наказать", – сказал Пристайко.

Министр отметил, что украинские следователи – многие из которых были привлечены к расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского самолета, сбитого над Донбассом в 2014 году, – должны занять центральное место в текущем расследовании.

"Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное исследование записей черных ящиков", - сказал он.

Реклама

По словам главы МИД Украины, к расследованию должны быть привлечены эксперты из Франции, а также представители компании Boeing.

"Они (власти Ирана, – Ред.) обязались отдать их ("черные ящики", – Ред.) нам. У нас нет конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной выдаче "черных ящиков", – сказал Пристайко.

Ранее в Тегеране заявили, что власти Ирана узнали о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой, только 10 января, то есть за день до официального признания.

Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за сбитие украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Более детально читайте в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама