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Пристайко объяснил, почему Авакова оставили в Кабмине

18 сентября, 08:52

Президент Украины ценит компетенстность, которую Аваков проявил во время реформы полиции

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что для президента Владимира Зеленского решение оставить Арсена Авакова в составе Кабмина было тяжелым. Об этом глава МИД рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt. Его опубликовало Посольство Украины в ФРГ.

На вопрос, почему Зеленский оставил на посту министра внутренних дел Авакова, в отношении которого есть серьезное подозрение "в связях с олигархами и праворадикальными объединениями", Пристайко ответил, что президент Украины хочет "не просто заменить руководящее звено ради замены".

"Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции", – сообщил глава МИД.

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Пристайко добавил, что для президент "выстроил четкую стратегию относительно своего отношения к членам правительства".

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Напомним, ранее "Сегодня" писали, что известно об Арсене Авакове. После того как в 2014 году стал руководителем успешной операции по недопущению в Харькове сценария по созданию "народной республики", 27 февраля 2014 года Аваков был назначен министром внутренних дел Украины в правительстве Арсения Яценюка.

Кроме этого, о том, что решение оставить Авакова на посту министра внутренних дел Украины было сложным, ранее сказал и премьер-министр Алексей Гончарук. Он назвал главным доводом в пользу Авакова то, что в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности.

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МВД Аваков Зеленский Пристайко

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