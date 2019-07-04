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ПриватБанк дает 500 000 гривен супергероям

Актуально
4 июля, 14:25

Традиционный летний квест для детей объявил ПриватБанк – с 17 июля до конца августа владельцы детских банковских карточек ЮниораMastercard могут выиграть полмиллиона гривен

Банк разнообразил летние каникулы и предлагает своим любознательным и активным владельцам "детских" карточек побороться за денежный приз в увлекательном квесте "Супергерои ПриватБанка".

В этом году своих юных клиентов банк приглашает в виртуальный город с секретом – Мегасити, который нуждается в спасении от прожорливых деньгоедов. Супергерои, которые выполнят все задачи квеста получат возможность разделить призовой фонд в 500 000 гривен.

"Нынешнее поколение Z трудно чем-то удивить. Напротив, его представители часто удивляют нас своей осведомленностью во многих аспектах жизни, – говорит Анна Павлова, руководитель образовательных программ для детей ПриватБанка. - Радуем себя, что ПриватБанк тоже помогает детям развиваться. Так, в течение 10 лет мы реализуем программу повышения финансовой грамотности для детей и предлагаем для них ряд полноценных банковских услуг и продуктов. Владельцы "детских" карт ПриватБанка имеют возможность получать не только знания, которые помогают уверенно чувствовать себя в мире финансов, но и возможность испытать себя в различных конкурсах, соревнованиях и получать замечательные призы. Доброй традицией стало проведение масштабных летних квестов".

В новом квесте "Супергерои ПриватБанка" могут принимать участие клиенты банка от 6 до 17 лет включительно, имеющие карточку Юниора Masterсard. После обязательной регистрации на странице акции потенциальный супергерой получит SMS-сообщение с первым заданием. Если оно будет выполнено правильно, поступит следующее сообщение со следующим заданием и так далее. "А задания никого не оставят равнодушным, поверьте", - обещает Анна Павлова. Так, последовательно проходя этапы квеста с помощью своей карты Юниора Masterсard, участники будут приближаться к главному призу в полмиллиона гривен, который финалисты разделят между собой поровну. Кстати, в прошлом году в летнем квесте под названием "Фантастические приключения" участники соревновались за 250 000 гривен. В финал вышли 716 держателей карт Юниора и получили заслуженное вознаграждение за свои знания.

Напомним, карта Юниора – это первая банковская карта для школьников от 6 до 17 лет включительно. Оформить ее могут родители, владельцы карты "Универсальная", бесплатно в любом отделении ПриватБанка даже без присутствия ребенка. Она дает возможность пользоваться традиционными банковскими услугами. Кроме того, в своем Приват24 родители могут контролировать расходы ребенка по карте и, если возникнет необходимость, быстро ее пополнить. С картой Юниора ребенок также может учиться в БизнесШколе, где преподают топ-менеджеры ПриватБанка; отправиться на экскурсию в отделение банка, побывать в квест-комнате "Затерянные в банке".

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Тег квест, ПриватБанк, Приват24, карта Юниора Masterсard

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