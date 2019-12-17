ПриватБанк приглашает подарить детям "Обыкновенное чудо"

Акция призвана собрать средства на новогодние поздравления детям и закупку лекарств и медицинского оборудования для детских больниц

Более 3000 детей будут вынуждены встречать Новый год в стенах медицинских учреждений. Это тяжелобольные дети, дети из отдаленных уголков Украины и воспитанники детских домов.

Акция ПриватБанка и Mastercard "Обыкновенное чудо" призвана собрать средства на новогодние поздравления для этих детей, а также на закупку лекарств и медицинского оборудования для детских больниц. Зарегистрировавшись для участия в акции, клиенты просто делают покупки картами ПриватБанка, а с каждой транзакции 1 гривна перечисляется на благотворительность. Также для каждой благотворительной гривни еще по одной добавляет ПриватБанк и Mastercard.

Акция продлится до 31 декабря, а уже 1 января маленьких пациентов в областных больницах поздравят подарками. Дети не просто их получат, но и погрузятся в атмосферу праздника вместе с веселыми аниматорами. Уже сейчас на складах банка будущих маленьких владельцев ждет более тонны подарков, а в рамках акции оборудования направлено в детские медучреждения разных уголков Украины.

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Акция проводится 3 года подряд. В прошлом году в ходе нее собрали 1 миллион 12 тысяч гривен (!) и дополнительно ПриватБанк перечислил почти 2,6 млн грн собственных средств для приобретения медицинского оборудования для всех детских областных больниц Украины, которое было вручено перед Новым годом.

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Участниками акции могут стать клиенты – владельцы любой карты ПриватБанка, открытой в гривне. Для участия в ней нужно обязательно пройти регистрацию по своему финансовому телефону.

В целом, сбор средств на благотворительность проходит постоянно. Это можно сделать через терминал, банкомат, через Приват24 или на сайте благотворительного фонда. Все взносы и расходы прозрачны. Основными направлениями благотворительности была и остается помощь тяжелобольным детям, детским домам, бойцам, раненным в АТО / ООС, и защитникам на фронте.

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