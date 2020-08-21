Украинцев ждут три дня выходных и каждый день погода будет немного отличаться

Сегодняшнее штормовое предупреждение на выходных сменится более благоприятной погодой. В ближайшие дни спадет жара, на День независимости, 24 августа, немного больше будет дождей.

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Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook написала, что 22 августа кратковременные ливни с грозами наиболее вероятны в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму. На остальной территории страны в субботу – сухо.

"Температура воздуха одна из самых высоких ожидается в западной части Украины и на юге – 25-30 градусов. Неожиданно свежее будет на юго-востоке и, что логично, на севере Украины, 22-25 градусов. В центральных областях и на Харьковщине дневной максимум будет около 24-28 градусов. В Киеве завтра днем, ​​в субботу, будет сухо, ясно и комфортно – 25 градусов", – сообщила она.

В свою очередь "Укргидрометцентр" на воскресенье, 23 августа, обещает меньше дождей: мокро будет только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. Температура воздуха по всей Украине будет примерно одинаковой – 24-28 градусов. В Киеве без осадков и максимум +28.

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А вот на День независимости, 24 августа, повысится температура воздуха до 30 градусов на юге, а в западных областях местами похолодает до 21 градуса. При этом станет больше дождей с грозами – будет заливать весь запад страны, Житомирскую и Винницкую области. В Киеве 26-28 и сухо.

В тренде Приятная температура и грозы: прогноз погоды на выходные и День независимости

Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.

А 18 августа Луцк накрыли сильные дожди, улицы ушли под воду. В Сети появились фото и видео непогоды, которая застала горожан врасплох. На улицах города машины с трудом передвигались и буквально плыли по дороге.

Смотрите видео, как на днях град атаковал Днепр:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

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