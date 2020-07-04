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Приятный рекорд: Степанов рассказал о количестве выздоровевших от коронавируса

4 июля, 12:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 излечились почти шестьсот человек

За прошедшие сутки COVID-19 заболели 914 человек, из них 74 ребенка и 53 медицинских работников. Было госпитализировано 196 человек. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в Украине сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"При этом выздоровели 597 пациентов. Это такой своеобразный рекорд, очень приятный рекорд по количеству людей, которые поправились за сутки", – заявил Степанов.

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В Центре общественного здоровья сообщили, что в Украине подтверждено 47 677 случаев COVID-19, из них 21 115 выздоровели, 1227 умерли. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 4 июля составляет 25 295 человек.

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В настоящий момент госпитализированы 4247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 659 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 408 пациентов.

Заболевание подтверждено у 3456 детей и 6937 медиков, из них 4331 медработник выздоровел. 35 018 больных находились на амбулаторном лечении.

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Всего исследовано ПЦР 705 836 образцов и ИФА 262 527 образцов.

Отметим, Минздрав готовит больницы второй и третьей волны к приему пациентов с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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