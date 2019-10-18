Признание ПЦУ Элладской церковью: появилась реакция РПЦ

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Русская православная церковь готовится отомстить Греческой церкви за признание автокефалии Православной церкви Украины.

Как сообщили на сайте РПЦ, ее Священный синод запретил молитвенное и евхаристическое общение с архиереями Элладской церкви, которые "вступили или вступят в общение" с представителями ПЦУ, а также перестанет благословлять паломничества в их епархии.

Кроме того, если глава Элладской церкви начнет в богослужениях вспоминать предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, Синод уполномочил патриарха РПЦ Кирилла "прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах".

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Напомним, что 12 октября Элладская православная церковь стала первой за рубежом, которая признала ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поблагодарил архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима и "братьев-архиереев" за то, что те поддержали позицию Вселенского патриархата. Автокефалия была предоставлена ПЦУ в январе 2019 года.

Ранее в интервью "Сегодня" митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) рассказал, что "де-юре" Элладская православная церковь признает ПЦУ после первого совместного богослужения, что, по его словам, является лишь "вопросом времени".

Торжественная церемония вручения Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви состоялось 6-7 января в Стамбуле при участии Вселенского патриарха Варфоломея, президента Петра Порошенко и главы ПЦУ Епифания.

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