Три пишем, два в уме: какие церкви признали или точно признают ПЦУ, а какие этого не сделают

/ Фото: Pixabay

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Ровно год назад в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей Украины, результатом которого стало создание поместной Православной церкви Украины. В реальность появления в украинском государстве собственной поместной церкви не верилось до самого последнего момента. Слишком долго украинское православие шло к этому. Слишком много было препятствий. Слишком сильны были противники создания церкви. Слишком амбициозны некоторые сторонники. И еще много-много "слишком", дающих очень серьезные основания для скептицизма.

Тем не менее церковь была создана, и, как оговаривалось изначально, вскоре получила Томос об автокефалии, став 15-й православной церковью мира в диптихе.

Буквально с первого дня существования ПЦУ оппоненты предрекали ей существование фактически в изоляции. Но этого не случилось. На данный момент три автокефальные церкви официально признали Православную церковь Украины, еще несколько пребывают буквально в шаге от этого. По меркам церкви, привыкшей мыслить категориями если не веков, то десятилетий, дипломатический "прорыв" – колоссальный.

Какими мотивами руководствуются те или иные церкви, принимая решение о признании ПЦУ, какие церкви могут признать ПЦУ в ближайшее время, а какие – еще очень нескоро, сайт "Сегодня" разбирался вместе с директором Религиозно-информационной службы Украины Тарасом Антошевским.

По его словам, сегодня признание ПЦУ происходит как официально и открыто, так и в "гибридной" форме – когда церковь тем или иным образом признают отдельные епископы. Например, сослужа с представителями ПЦУ или упоминая в диптихе предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Если упоминание звучит из уст предстоятеля церкви – это фактически официальное признание этой церковью ПЦУ.

Константинопольская церковь

Первая в диптихе автокефальная Православная церковь. Здесь все понятно. Константинопольская церковь взяла на себя все тяготы и организационные моменты в процессе создания ПЦУ. Начиная с того, что стала, по сути, "транзитным" пунктом для украинской церкви на пути к автокефалии: с момента создания ПЦУ и до момента получения Томоса украинская церковь де-юре считалась епархией Константинополя.

Версий, зачем Вселенский патриарх пошел на столь рискованный шаг и поддержал создание поместной церкви, в разное время высказывалось много. Это и желание упрочить свои позиции, получив в союзники еще одну большую автокефальную церковь. И месть за сорванный Русской церковью Всеправославный собор, который должен был стать делом всей жизни патриарха. И политические мотивы. И т.д. и т.п. Какая их этих версий правдива, какая нет, остается только догадываться. Есть факт: первая по чести Константинопольская церковь первой же и признала ПЦУ. Случилось это 6 января 2019 года – в день предоставления Константинополем Томоса поместной церкви Украины. Сейчас же Константинопольская церковь выступает своего рода дипломатическим "ледоколом" для ПЦУ, своим авторитетом буквально разрывая льды сложных взаимоотношений между автокефальными церквями и торя украинской церкви путь к признанию.

Помечаем "плюсом" факт признания ПЦУ Константинопольской церковью.

Александрийская церковь

Одна из древнейших и вторая в диптихе православных церквей мира признала ПЦУ 8 ноября нынешнего года. Российская православная церковь сделала все возможное, чтобы этого не случилось, поскольку многие более "молодые" церкви неофициально заявили, что их позиция по признанию украинской церкви будет зависеть от позиции старых церквей. Решение патриарха Феодора II стало полной неожиданностью для РПЦ: в отличие от Элладской церкви, долго обсуждавшей признание ПЦУ и испытывавшей при этом давление со всех сторон, Александрийская провела, по сути, молниеносную операцию, приняв решение в узком кругу и поставив православный мир перед фактом. РПЦ восприняла решение патриарха "с глубокой скорбью".

ПЦУ официально признана. Ставим "плюс"

Антиохийская церковь

Еще одна древнейшая православная церковь с центром в Дамаске, юрисдикция которой распространяется на ряд стран Ближнего Востока. Как рассказал сайту "Сегодня" Тарас Антошевский, признания этой церковью ПЦУ ожидать не стоит: она слишком близка к РПЦ, а война в Сирии (которой Москва оказывает помощь) лишь усилила связь между церквями.

"Россия может контролировать Антиохийскую церковь, руководствуясь военным текущим моментом", – говорит Тарас Антошевский.

Вместе с нашим экспертом" ставим "минус": признание в ближайшей перспективе нереально.

Иерусалимская церковь

Тоже древняя и тоже влиятельная: на ее территории находятся главные христианские святыни, ежегодно в Иерусалим приезжает множество паломников со всех уголков мира. Указанные факторы, с одной стороны, во многом определяют влиятельность церкви. С другой – ее "многовекторность".

"Патриарх старается со всеми дружить и ни с кем не ссориться. В частности, у него был в гостях митрополит Драбинко, который сейчас представляет ПЦУ. В некоторых церквях можно найти подарки даже от УПЦ КП старых времен. То есть даже в те времена они могли принимать подарки от, так сказать, "раскольников", что не очень привычно для православного мира. Иерусалим есть Иерусалим. Но, с другой стороны, там ощущается большое присутствие РПЦ. Иногда ощущение, что российских монахов и монашек больше, чем греков. Многочисленные монастыри, российские паломники и священнослужители – все это не может не влиять на мнение церкви", – говорит Тарас Антошевский.

Пока что мы с экспертом ставим "минус" – то есть признания не будет. Но "минус" не такой категоричный, как в случае с Антиохийской церковью: Тарас Антошевский не исключает, что какие-то элементы признания могут проявиться.

Русская православная церковь

Здесь также все понятно. Российская церковь официально не признала ПЦУ (решение синода принято еще в декабре 2018-го – до получения украинской церковью Томоса), а кроме того, обратилась к другим церквям с призывом последовать ее примеру. РПЦ считает Украину своей канонической территорией и готова "воевать" за нее всеми доступными методами. Отметим, что с иерархами, признавшими ПЦУ, в том числе со Вселенским патриархом Варфоломеем, Российская церковь прекратила евхаристическое общение. Три церкви, которые на сегодня официально признали ПЦУ, вычеркнуты из диптиха РПЦ. Уверенный и непоколебимый "минус".

Сербская православная церковь

В марте 2019 года Синод Сербской православной церкви официально не признал ПЦУ. Многолетние близкие и дружественные отношения с РПЦ сыграли свою роль: СПЦ стала второй церковью, которая пошла на такой шаг.

Уверенный "минус".

Румынская православная церковь

Еще в феврале 2019-го Синод этой церкви выдвинул ПЦУ условия, при выполнении которых РПЦ готова признать поместную церковь Украины. В частности, румынская церковь попросила гарантий, что в приходах на территории Украины, где преобладает румынское население, будет уважаться языковая и этническая идентичность (служба будет служиться на румынском языке), а сами приходы получат возможность организоваться в Румынский православный Викариат.

"ПЦУ может быть для румынской церкви союзником, поскольку румыны имеют территориальный конфликт в Молдове с РПЦ. ПЦУ дала гарантии Румынской патриархии, сделала со своей стороны все, что могла, для создания викариата. Поэтому признания можно ожидать в ближайшем будущем", – говорит Тарас Антошевский.

Ставим "плюс".

Болгарская православная церковь

Исторически церковь была очень близка к РПЦ. Болгарская церковь была одной из четырех, не приехавших на Всеправославный собор (также собор проигнорировали Русская, Грузинская и Антиохийская церкви). Но последние политические и церковные события серьезно изменили ситуацию.

"В Болгарии из-за давления России в политической и церковной сферах в последние годы вызрели достаточно серьезные антикремлевские настроения. Потому признание реально. Уже несколько раз собиралась специальная комиссия. И они даже готовы были принимать определенные решения, но все же отступили под давлением Москвы. Последний шаг к признанию они так и не сделали. Но если Россия и дальше будет давать волю своим амбициям, они его сделают. Это тот случай, когда Россия сама своим поведением толкает церковь к признанию ПЦУ", – отмечает Тарас Антошевский.

Отметим, что в конце ноября митрополит Пловдивский Николай присутствовал на служении, на котором был упомянут предстоятель ПЦУ Епифаний. По меркам церкви это означает признание ПЦУ отдельным иерархом.

Вместе с экспертом ставим "плюс-минус": вопрос признания изучается, но каким будет решение и когда оно будет, не ясно.

Грузинская православная церковь

Исторически близка к Русской церкви, дружеские связи и влияниие Москвы достаточно сильны.

"В Церкви существует значительное российское лобби, с одной стороны. С другой – сейчас вокруг церкви много скандалов, проблем, связанных с епископатом, в том числе на этические темы. И это говорит о том, что значительная часть церкви готова идти против Москвы. То есть значительная часть готова к признанию ПЦУ", – отмечает Тарас Антошевский.

Но против такого решения Грузинской православной церкви у РПЦ есть один очень серьезный аргумент – Абхазия. Несмотря на то, что политически Россия способствовала отделению Абхазии от Грузии, церковного отделения не произошло. Де-юре территория Абхазии остается юрисдикцией грузинской церкви. Правда, де-факто грузинские священники в непризнанное государство, понятно, не едут. Служат на территории Абхазии, в частности, священнослужители Пицундского католикосата (православная церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом), контролируемые РПЦ. В случае решения Грузинской церкви признать ПЦУ Русская церковь может ответить зеркально в Абхазии.

Вместе с экспертом ставим "плюс-минус" – как и в случае с Болгарией.

Кипрская православная церковь

30 ноября кипрской митрополит Констанции-Аммохостоса Василий сослужил с архиепископом ПЦУ Евстратием (Зарей) на патриаршей литургии в Константинополе. Поскольку митрополит Василий является представителем предстоятеля Кипрской православной церкви – это серьезная заявка на признание этой церковью ПЦУ.

При этом у Москвы есть свои рычаги давления на Кипрскую церковь. К примеру, она может "обнулить" счета в кипрских оффшорах, создав серьезные экономические проблемы в том числе КПУ. Или же поддержать Турцию, оккупировавшую часть Кипра. Но, с другой стороны, КПУ во многих случаях поддерживает позицию Константинополя.

"Можно сказать, что Кипрская церковь – следующая по очереди на признание ПЦУ. Фактически она стояла на пороге этого несколько недель назад: во время одной из служб даже ждали, что предстоятель назовет имя Епифания. Пока этого не случилось, но, полагаю, случится вот-вот", – отмечает эксперт.

Ставим "плюс".

Элладская православная церковь

Одиннадцатая в диптихе, однако имеющая большое влияние в православном мире. Стала второй православной церковью, признавшей ПЦУ. Официальное решение об этом было принято в октябре нынешнего года и имело огромное значение для ускорения процесса признания ПЦУ другими церквями. "Плюс".

Польская православная церковь

Церковь остается под большим влиянием РПЦ. Косвенным свидетельством тому может стать относительно недавнее решение Польской церкви (2014 год) о переходе на юлианский календарь.

"Был случай, когда один из епископов ППЦ приезжал в Украину и агитировал общины не переходить тогда еще в УПЦ КП. Позже выяснилось, что он был военным капелланом – то есть имел официальную должность в армии НАТО и при этом занимался пророссийской пропагандой", – рассказал Тарас Антошевский.

С другой стороны, по его словам, внутри польской церкви усиливается движение в поддержку Украины, также существуют и укрепляются связи между православными парафиями Польши и Украины.

"Но какого-либо признания, даже гибридного, в обозримом будущем не стоит ждать", – говорит Тарас Антошевский.

Отметим также, что в апреле нынешнего года Собор епископов ППЦ, рассмотрев "украинский вопрос", официально заявил, что "Польская Автокефальная Православная Церковь была и есть за признание полной самостоятельности – автокефалии Церкви Православной в Украине". Однако "предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а не группы раскольников".

Достаточно уверенный "минус".

Албанская православная церковь

Позиция одной из самых молодых автокефальных церквей остается неясной. С одной стороны, албанский епископ осуждал отдельные шаги Москвы, с другой – Албанская православная церковь не делала никаких шагов навстречу признанию ПЦУ.

Учитывая, что церковь была восстановлена Константинополем (в коммунистические времена де-факто АПЦ не существовало) не так давно, она может и прислушаться ко мнению Вселенского патриарха.

Отметим, что вопрос о ПЦУ Албанская православная церковь рассмотрела еще в январе – вскоре после получения поместной церковью Украины Томоса. По итогам обсуждения церковь поставила под сомнение каноничность хиротоний иерархов ПЦУ (тех, которые были совершены патриархом Филаретом в период его отлучения от церкви). А также обратила внимание, что значительная часть православных Украины отказалась принимать участие в создании ПЦУ.

Ставим вместе с экспертом "минус", но под вопросом: все может быть.

Православная церковь Чешских земель и Словакии

В церкви, продолжающей объединять уже два отдельных государства, имеются большие проблемы, оказывающие свое влияние на политику.

"Добрая половина епископата придерживается промосковской позиции. Часть епископов ориентируется на Константинополь. Между ними есть достаточно серьезный конфликт. Который, возможно, не очень проявляется, но существует. Нельзя исключать, что в будущем церковь разделится на церковь Чехии и церковь Словакии. Церковь должна для себя определиться: или она будет единой, или разделится. В Словакии поддерживают Москву. Что касается чехов, то они помнят 1968 год, и антимосковские настроения там достаточно сильны. Хотя и пророссийские есть", – отмечает Тарас Антошевский.

Разновекторность внутри церкви приводит к "гибридному" признанию ПЦУ – когда признание фиксируется на уровне отдельных иерархов. Так, 20 ноября 2019 года в Свято-Михайловском Златоверхом соборе во время литургии Епифанию сослужил епископ Шумперкский Исаия.

По словам Тараса Антошевского, если же церковь преодолеет проблемы и останется единой, она может признать ПЦУ – не скоро, но и не последней из церквей. Пока ставим "минус", но гибридное признание может иметь место и в дальнейшем.

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