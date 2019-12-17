Признают ли ПЦУ "союзники" Украины: эксперт дал прогноз

Польская и Грузинская церкви тесно связаны с Русской церковью, но у них с россиянами не все так гладко

Купол Андреевской церкви в Киеве / Фото: Facebook

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В геополитической плоскости Польша и Грузия поддерживают Украину, а вот признают ли их церквей Православную церковь Украины – сейчас говорить трудно, причем есть свои и "за" и "против". Об этом идет речь в материале "Сегодня", какие церкви признали или точно признают ПЦУ, а какие этого не сделают.

Директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский рассказал нам в комментарии, что исторически Грузинская православная церковь близка к Русской церкви, дружеские связи и влияние Москвы достаточно сильны. Но в то же время там не все главдко.

"В церкви существует значительное российское лобби, с одной стороны. С другой – сейчас вокруг церкви много скандалов, проблем, связанных с епископатом, в том числе на этические темы. И это говорит о том, что значительная часть церкви готова идти против Москвы. То есть значительная часть готова к признанию ПЦУ", – отмечает он.

Но против такого решения Грузинской православной церкви у Москвы есть один очень серьезный аргумент – Абхазия. Несмотря на то, что политически Россия способствовала отделению Абхазии от Грузии, церковного отделения не произошло. Де-юре территория Абхазии остается юрисдикцией грузинской церкви. Правда, де-факто грузинские священники в непризнанное государство, понятно, не едут. Служат на территории Абхазии, в частности, священнослужители Пицундского католикосата (православная церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом), контролируемые РПЦ. В случае решения Грузинской церкви признать ПЦУ, Русская церковь может ответить зеркально в Абхазии, считает эксперт.

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В свою очередь Польская православная церковь остается под большим влиянием РПЦ. Косвенным свидетельством тому может стать относительно недавнее решение Польской церкви (2014 год) о переходе на юлианский календарь.

"Был случай, когда один из епископов ППЦ приезжал в Украину и агитировал общины не переходить тогда еще в УПЦ КП. Позже выяснилось, что он был военным капелланом, то есть имел официальную должность в армии НАТО и при этом занимался пророссийской пропагандой", – рассказал Тарас Антошевский.

С другой стороны, по его словам, внутри польской церкви усиливается движение в поддержку Украины, также существуют и укрепляются связи между православными парафиями Польши и Украины.

"Но какого-либо признания, даже гибридного, в обозримом будущем не стоит ждать", – говорит эксперт.

Отметим также, что в апреле нынешнего года Собор епископов ППЦ, рассмотрев "украинский вопрос", официально заявил, что "Польская автокефальная православная церковь была и есть за признание полной самостоятельности – автокефалии Церкви православной в Украине". Однако "предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а не группы раскольников".

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре одна из старейших церквей мира признала ПЦУ. Автокефалию поместной Церкви Украины официально признала Александрийская православная церковь, в канонической юрисдикции которой находится весь африканский континент.

В свою очередь предстоятель ПЦУ Епифаний сам говорил, что в новом году автокефалию единой украинской церкви могут признать еще несколько поместных церквей. К годовщине создания единой поместной церкви ПЦУ провела расширенный архиерейский Собор.

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