"Призова Варта" рассказала, кто и как обманывает иностранцев в Украине

Команда проекта решила проверить, насколько отличается стоимость различных услуг для иностранцев и украинцев

После проведения в Украине "Евро 2012", а также введения безвизового режима со странами ЕС приток иностранных туристов резко увеличился, каждый хочет познакомиться поближе с нашей культурой и традициями. Но бытует мнение, что почти всех иностранцев в нашей стране пытаются обмануть и выманить деньги. Так ли это на самом деле, решили разобраться представители проекта "Призова Варта".

"Призова Варта" – это новый украинский проект, который рассказывает украинцам о честных розыгрышах и акциях, а также о том, как аферисты наживаются на невнимательных людях. Они регулярно публикуют видео на своем YouTube-канале, в которых рассказывают реальные истории побед, а также обманов.

Приезжая в нашу страну, иностранные туристы пользуются услугами такси, посещают рестораны, снимают апартаменты или номера в гостиницах. Но беда в том, что наши соотечественники иногда пользуются незнанием ценовой политики и обманывают иностранных гостей. Ни для кого не секрет, что с туриста таксист возьмет в 2, а то и в 3 раза больше денег, а в отеле ему предложат грязный номер за пару тысяч гривен.

Так было раньше, но недавно команда нашего проекта решила проверить, насколько отличается стоимость различных услуг для иностранцев и украинцев. Мы узнали, возможно ли найти альтернативные варианты и не попасть в лапы к аферистам.

"Я неоднократно слышал о том, что на иностранцах все и везде пытаются заработать побольше денег: уличные торговцы моментально взвинчивают цены, как только услышат другой язык, таксисты готовы возить гостя кругами, лишь бы выманить побольше денег. Мы решили устроить эксперимент и пригласили моего знакомого иностранца, чтобы он нам помог. По очереди мы спрашивали цены на самые распространенные услуги и выяснили, правда ли, что иностранцев обманывают на каждом шагу. Поверьте, вы очень удивитесь, когда узнаете, чем все закончилось", – рассказывает ведущий проекта Даниил Кулинич.

Правда ли, что украинцы относятся ко всем иностранцам, как к ходячим кошелькам или, может, дела обстоят иначе и никто не горит желанием обманывать иностранных гостей? Ответ на этот вопрос вы сможете узнать после просмотра видео:

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