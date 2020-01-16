Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,73

Призыв по-новому: кого заберут в армию весной

16 января, 19:48

Игорь Серов

18-19-летние парни смогут добровольно пойти служить

/ Фото: Минобороны Украины

Несмотря на подписанный президентом указ об изменении призывного возраста, весной повестки получат молодые люди возрастом старше 20 лет. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Как пояснили в пресс-службе оборонного ведомства, призывать на срочную службу 18-19-летних юношей не будут за исключением тех случаев, когда они добровольно изъявят желание вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Реклама

"В то же время, мы получаем множество обращений и пожеланий о возможности служить именно с 18 лет. Аргументация – рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в учебе, трудоустройстве и личной жизни. Во время призыва 2020 повестки получат молодые люди от 20 лет. А те, кому исполнилось 18 и 19 лет, могут пойти служить по собственному желанию. Никто из парней до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет", – сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В тренде
Призыв по-новому: кого заберут в армию весной

Напомним, что теперь, по новым нормам, в армию на срочную службу могут быть отправлены молодые люди возрастом 18 лет. Эксперты пояснили, что новшество ввели после опроса – согласно его данным, множество молодых украинцев изъявили желание служить именно с 18 лет, а не с 20, как было раньше.

А как начинался весенний призыв в прошлом году, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

армия призыв юноши повестка срочная служба

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Не было зарплаты в 300 000": Найем объяснил космические суммы в декларацииЭкономика
Пора отчитаться за доходы: кому нужно подавать декларации
Пора отчитаться за доходы: кому нужно подавать декларацииЭкономика
Декларация о доходах: кто из граждан должен показать заработок
Декларация о доходах: кто из граждан должен показать заработокЭкономика
Крушение самолета МАУ в Иране: попадание ракеты попало на видео
Крушение самолета МАУ в Иране: попадание ракеты попало на видеоУкраина
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник Джулиани
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник ДжулианиПолитика
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в Европе
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в ЕвропеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...