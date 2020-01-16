/ Фото: Минобороны Украины

Несмотря на подписанный президентом указ об изменении призывного возраста, весной повестки получат молодые люди возрастом старше 20 лет. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Как пояснили в пресс-службе оборонного ведомства, призывать на срочную службу 18-19-летних юношей не будут за исключением тех случаев, когда они добровольно изъявят желание вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

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"В то же время, мы получаем множество обращений и пожеланий о возможности служить именно с 18 лет. Аргументация – рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в учебе, трудоустройстве и личной жизни. Во время призыва 2020 повестки получат молодые люди от 20 лет. А те, кому исполнилось 18 и 19 лет, могут пойти служить по собственному желанию. Никто из парней до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет", – сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В тренде Призыв по-новому: кого заберут в армию весной

Напомним, что теперь, по новым нормам, в армию на срочную службу могут быть отправлены молодые люди возрастом 18 лет. Эксперты пояснили, что новшество ввели после опроса – согласно его данным, множество молодых украинцев изъявили желание служить именно с 18 лет, а не с 20, как было раньше.

А как начинался весенний призыв в прошлом году, смотрите в сюжете:

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