Призыв в армию: 18 и 19-летним парням дадут отсрочку

Минобороны направило во все области страны рекомендации по отсрочке для призывников

/ Фото: Сегодня

Теперь в армию снова забирают с 18 лет, однако в рамках весеннего призыва 18 и 19-летние парни смогут получить отсрочку от воинской службы. Об этом написал в Facebook министр обороны Андрей Загороднюк.

"Информирую о нескольких важных моментах относительно проведения в этом году призыва на срочную службу. Тема чрезвычайно важна, и такая, что беспокоит многих. Вчера от Минобороны направлены разъяснительные письма во все областные государственные администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году", – написал он.

Загороднюк отметил, что в письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам.

Реклама

Читайте также: Срок службы в армии нужно сократить: министр назвал причину

"Поэтому, если призывники этой возрастной категории будут иметь желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия. На время проведения призывных кампаний будет организовано предоставление консультаций", – добавил министр.

В тренде В Украине разыгралась зимняя буря: в каких областях выпадет 50 см снега

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в армию на срочную службу будут забирать с 18 лет (до этого было с 20-ти). Граничный возраст – 27 лет. Новости "Сегодня" разбирались, зачем изменили призывной возраст и хорошая ли это идея.

Также стало известно, кого заберут в армию весной. Андрей Загороднюк рассказывал, что принудительно никого в воинские части отправлять не будут.

А как начинался весенний призыв в прошлом году, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама