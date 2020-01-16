В армию – в 18: зачем изменили призывной возраст и хорошая ли это идея

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16 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста. Теперь на срочную службу будут забирать с 18 лет, а не с 20, как было раньше. По мнению экспертов, такие изменения – к лучшему. Впрочем, некоторые из военных считают, что молодой человек в 20 лет физически крепче и легче осваивает боевую подготовку.

"Раньше было мнение, что лучше призывать более старших, мол, они осмысленнее относятся к службе. Но был сделан анализ ситуации, были опрошены молодые люди возрастом более 20 лет. Оказалось, что очень многие ребята заявили, что хотели служить сразу после школы. Мотивировали это тем, что перерыв после школы – небольшой. Отслужил и можешь планировать жизнь на свое усмотрение. К таким мнениям прислушались и разрешили служить с 18 лет", – рассказал нам военный эксперт Игорь Романенко.

По его мнению, изменение призывного возраста никак не повлияет на коррупционную составляющую.

"Думаю, что число призывников увеличится. Ведь 20-летние молодые люди уже где-то заняты, а 18 – летние – нет", – добавил эксперт.

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Опрошенные нами сотрудники военкоматов озвучили мнение, что поначалу таким нововведением могут быть недовольны командиры в воинских частях.

"18-летний юноша может не так ответственно относиться к службе, как 20-летний. Но это будет уже зависеть от командира", – сказал нам заместитель одного из военкомов.

В то же время в соцсетях тема изменения призывного возраста стала сегодня одной из самых обсуждаемых. Часть украинцев негодует – мол, "в армию отправляют детей". Другие же отмечают, что это правильное решение, удобное для тех, кто запланировал строить карьеру.

В свою очередь в Верховной Раде нам сообщили, что вопрос призыва с 18 лет будет еще обсуждаться на заседании оборонного комитета.

"Важно указать, что сейчас еще идет и реформа образования, мы переходим на 12-летнюю систему обучения. То есть, если ребенок идет в школу в 7 лет, должен будет учиться 12 лет. Выходит, что в армию молодому человеку нужно будет идти с 10 класса?", – задается вопросом член комитета Ирина Верещук.

Отметим, что срок службы в украинской армии составляет 18 месяцев для призывников без высшего образования и 12 месяцев для призывников со степенью специалиста или магистра.

Напомним, что ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил о необходимости отмены призывного формата несения службы и полного перехода к профессиональной украинской армии.

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