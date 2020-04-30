Призыв в карантин: когда и кого будут забирать в армию

В военкоматах готовы стартовать, но пока не знают, когда начнут отправку новобранцев в армию

1 мая в Украине, согласно президентскому указу, стартует весенний призыв на срочную службу. Напомним, в этом году из-за карантина набор новобранцев в армию был перенесен с апреля на май. В целом призывная кампания, согласно указу, продлится с мая по июль включительно. В ряды ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госспецтрансслужбы планируют призвать более 16 тыс. юношей.

Как выяснил сайт "Сегодня", из-за продолжающегося карантина призывную кампанию могут снова подкорректировать. Об этом нам сообщила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская. Также эту информацию нам подтвердили и в военкоматах.

"Возможно, что будет дополнение к указу президента, где будет сообщено о порядке проведения призыва, – сообщила нам Светлана Павловская. – Ранее в Минздраве заявили, что призывники будут помещены на обсервацию. Сейчас пока что мероприятий, связанных с обсервацией, не происходит, потому как нет призыва. Но он все равно состоится, хоть и был отложен".

В свою очередь в военкоматах нам сообщили, что ждут команды сверху.

"Указ президента о проведении призыва есть. Сам призыв начнется с 1 мая, но вопрос отправки молодого пополнения в войска во время карантина – это нам разъяснят, этот вопрос пока остается открытым", – рассказал нам представитель киевского городского военкомата, курирующий вопросы призыва, Алексей Юрчук.

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Напомним, по последним официальным данным, количество заражений коронавирусом в ВСУ возросло до 53 случаев.

Ранее сообщалось, что во время прошлогоднего весеннего призыва юношей ловили на улицах и отправляли на медкомиссию. Подробности – в сюжете:

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