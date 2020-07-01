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Призывал к свержению украинской власти: в Киеве задержали блогера-сепаратиста

1 июля, 12:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

СБУ провела три обыска по месту жительства фигуранта дела и его родных

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила пророссийского блогера, который подстрекал граждан к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя в стране. Недавно в столице задержали пророссийских пропагандистов.

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Как сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, по данным предварительного следствия, блогер систематически распространял в интернете деструктивные материалы. На персональных страницах в соцсетях он провоцировал разжигание межнациональной розни, призывал к нарушению общественного порядка и массовым беспорядкам. Часть материалов он получал с российских пропагандистских ресурсов.

"Инициированная СБУ экспертиза показала, что распространенные блогером публикации содержат публичные призывы к насильственному захвату государственной власти, изменению границ территории и государственной границы Украины, а также разжигание национальной ненависти и вражды", – говорится в сообщении.

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Правоохранители провели три обыска по месту жительства фигуранта производства и его родных. Во время следственных действий изъяты: мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты "Яндекс-деньги" и накопители информации с антиукраинскими материалами.

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Фото: Facebook/ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

Следователи органов безопасности объявили провокатору о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Материалы уголовного производства уже направлены в суд.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили деятельность неонацистской радикальной группировки, которую возглавлял гражданин России.

Новости "Сегодня" писали, что СБУ обезвредила группировку автоворов, которую координировал один из российских воров в законе.

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сепаратизм СБУ Украина блогер

Источник: Сегодня

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