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Пробное ВНО-2019: тестирование по украинскому языку состоится 16 марта

Сегодня, 15:39

В этом году принять участие в пробном тестировании изъявили желание более 166 тысяч человек

Тесты ВНО
Тесты ВНО. Фото: Сегодня
Пробное ВНО-2019: тестирование по украинскому языку состоится 16 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81a/33d/5c581a33dd220.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81a/33d/5c581a33dd220.jpg Украина В этом году принять участие в пробном тестировании изъявили желание более 166 тысяч человек

В субботу, 16 марта, во всех регионах Украины состоится проведение пробного внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе.

Участие в тестировании поможет его участникам ознакомиться с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования, рабочему месту, другими особенностями тестирования.

В этом году принять участие в пробном тестировании из украинского языка и литературы изъявили желание более 166 тысяч человек. Для всех зарегистрированных участников пробного ВНО созданы информационные страницы, где размещена информация о времени и месте прохождения тестирования.

После тестирования на этих страницах также будут опубликованы результаты участника.

Результаты пробного ВНО 2019

Для получения результатов пробного ВНО по украинскому языку и литературе каждому участнику будет необходимо внести свои ответы на специальный сервис. Результаты тестирования из украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах участников 22 марта.

Результаты пробного внешнего независимого оценивания не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использоваться для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования. Участие в пробном ВНО является платным. Стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.

Напомним, что регистрация на основную сессию ВНО-2019 продолжается с 5 февраля до 25 марта. Абитуриенты смогут пройти тестирование не более чем из четырех учебных предметов. В целом ВНО будет проходить из 11 учебных предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык.

Согласно графику, тестирование будет проходить с 21 мая по 13 июня. По информации Украинского центра оценивания качества образования, по состоянию на 12 марта 2019 году на ВНО зарегистрировались 243 122 человека, что составляет 73% от ожидаемого количества участников этого года.

Ранее мы рассказывали о том, как в Украине вводится дуальная система образования.

Также сайт "Сегодня" недавно пообщался с известным украинским педагогом, лучшим учителем страны за 2017 год Паулом Пшеничкой.

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Тег украинский язык, тестирование, ВНО

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Источник:

УНИАН

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