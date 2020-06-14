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Пробное ВНО перенесли в "онлайн": Степанов разъяснил нюансы

14 июня, 15:53

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Министр здравоохранения объяснил, как можно пройти пробное ВНО офлайн

Украинские выпускники смогут пройти пробное внешнее независимое оценивание онлайн и офлайн. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

Степанов рассказал, что каждый сможет сдать пробное ВНО через личный кабинет. При этом возможно проведение пробного ВНО и в офлайн-режиме.

"Любой ребенок сможет через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить затем на проверку. Если нет такой возможности сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в учреждение образования, где планировалось прохождение пробного ВНО, там его встретит соответствующий инспектор, который передаст ему (ученику – УП) тетрадь с формой со всеми заданиями, он выполнит эти задания дома и потом пришлет на соответствующую проверку. Это решение было принято в связи с тем, что есть большое количество детей, которые зарегистрировались на прохождение пробного ВНО", – сказал министр.

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Напомним, департамент образования Киевской городской государственной администрации предложил отменить в этом году ВНО для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения.

Однако в Министерстве образования и науки Украины отреагировали на такое решение и заявили, что приказ Департамента образования и науки КГГА является недействительным и не подлежащим исполнению.

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