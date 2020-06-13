Пробное ВНО все таки состоится: как будет проходить тестирование

Пройти тесты можно будет с 15 до 19 июня

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) можно будет пройти 15 и 17 июня в режиме онлайн дома. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

"Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен прийти к нам в этот понедельник", - говорится в сообщении.

УЦОКО предлагает участникам пройти тестирование дома следующим образом:

15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе;

выполнить задание тестовой тетради;

до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;

получить свой результат за тестирование.

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"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня", - сказано в сообщении.

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Эксперты центра оценивания образования предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку.

"Ваши тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения этих тетрадей вы сможете получить в своих личных кабинетах участников", - подчеркнули в Центре.

Напомним, согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки Украины, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

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