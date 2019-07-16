Процесс был срежиссирован: посол в Италии намекнул на "русский след" в деле Маркива

Итальянские следователи даже не осмотрели место преступления и сделали вывод по "рисункам", отметил Перелыгин

Виталий Маркив. Фото: Facebook

За приговором украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву в Италии стоит Россия, а само итальянское правосудие вынесло решение по украинцу без доказательств его вины в убийстве журналиста. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

По его словам, итальянское следствие пренебрегло стандартными процедурами, как, например, побывать на месте гибели итальянского журналиста и убедиться, что Маркив даже не мог видеть то место со своего поста.

"То есть, когда предложили, итальянский адвокат же поехал, увидел это, поэтому он уверенно защищал Виталия. Следователь прокуратуры отказался туда ехать и поэтому сделал вывод, что с места, где находился Виталий, это возможно. Следователь прокуратуры руководствовался исключительно рисунками, которые были сделаны на обычном клочке бумаги, неизвестно кем и как. На этих рисунках он и показывал, мол, тут стоял Виталий, а там погиб Роккелли, а оттуда можно было навести огонь. Почему они не поехали на место? Надо спрашивать у прокуроров. Мое личное мнение – они не хотели и были запрограммированы на приговор украинцу, а, следовательно, и украинскому государству", – сказал Перелыгин.

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Посол считает, что этот процесс – это спецоперация России и месть за сопротивление российской агрессии, хотя доказательств "российского следа" в этом деле нет.

"Я убежден, что это была спецоперация России против украинского сопротивления ее агрессии. И это была спецоперация России на территории Италии против Украины. Если мне кто-то из итальянских журналистов или экспертов будет закидывать, что я не могу такое говорить без доказательств, у меня будет примерно такой ответ: если суд в Павии сломал судьбу и жизнь нашего защитника без всяких доказательств, то кто мне запретит говорить то, что я думаю. Тем более, что я основываюсь на факторах и индикаторах, которые я имею о том, что весь процесс вокруг Виталия, даже задолго до его задержания, был срежиссирован. Однако для меня все же остается один вопрос: итальянские участники делали это сознательно или нет?", – добавил дипломат.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Посол Украины в Италии о деле Маркива: Это была спецоперация России против нас".

Отметим, что в Украине резко отреагировали на решение итальянского суда, связывая его с влиянием России на дело украинца. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться вопросом возвращения в Украину Маркива.





Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

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