Продавали армии поддельный антисептик: СБУ накрыла производителей "контрафакта"

В то время, как в "Укрспирте" сообщили, что Украина справилась с дефицитом антисептиков, военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в Киевской области масштабное изготовление и реализацию некачественных и опасных для здоровья антисептических средств, в том числе для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники СБ Украины установили, что частный предприниматель организовал на территории Киевской области незаконное изготовление антисептических средств. Часть из них он реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВС Украины и государственному предприятию МО Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители зафиксировали, что производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества.

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"Во время санкционированных следственных действий по месту производства фальсификата сотрудники спецслужбы обнаружили оборудование для изготовления и розлива фальсифицированного антисептического раствора, более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. Также найдено наклейки, пластиковые емкости, две печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СБУ накрыла производство "медицинского" контрафакта.

Как правильно использовать антисептик для рук – смотрите в видео:

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