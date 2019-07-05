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Продавали психотропы по всей Украине: СБУ "накрыла" наркогруппировку

5 июля, 15:10

В состав банды входили бывшие правоохранители

Организованную межрегиональную группировку, которая специализируется на производстве и сбыте прекурсоров, разоблачили сотрудники СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В состав банды входили жители Черкасской и Киевской областей. В их числе – трое бывших сотрудников органов внутренних дел. Как выяснилось, преступники открыли в подсобных помещениях две нарколаборатории. Там производили фенилнитропропен, который используется для синтеза психотропных веществ амфетамина и метамфетамина. Готовые прекурсоры наркоторговцы реализовывали по всей территории Украины через разветвленную сеть дилеров и интернет.

Пятерых участников группировки копы уже задержали. Во время обысков дома и в подсобках задержанных нашли оборудование для изготовления прекурсоров и психотропов, почти 200 килограммов фенилнитропропена и более тонны химических реактивов для его синтеза. Ориентировочная стоимость изъятых прекурсоров по ценам "черном рынке" составляет 8 миллионов гривен.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Напомним, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадона в нескольких регионах Украины.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


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Тег СБУ, наркотики, банда, задержание, Украина, изготовление

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