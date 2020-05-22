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В Украине конфискованного питбультерьера продали с молотка за 11 тысяч гривен

22 мая, 22:25

Елена Кузьмич

У будущего владельца есть 10 дней, чтобы внести деньги на счёт

Питбультерьера Тора, которую выставили на государственный аукцион, продали за 11 249,99 гривен. Об этом сообщил Минюст со ссылкой на и.о. гендиректора системы электронных торгов СЕТАМ Александр Мамро.

Собаку отобрали у владельца по решению суда за "нарушение правил содержания". В аукционе участвовали 8 человек, изначальная цена поднялась со стартовой на 9900%.

У будущего владельца есть 10 дней, чтобы внести деньги на счет и получить своего питомца.

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Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины выставило на продажу собак, которые принадлежат должникам и оказались в списках арестованного имущества. На ближайших аукционах предлагали приобрести двухлетнюю восточноевропейскую овчарку и пятилетнего питбуля.Например, питбуля по имени Тора конфисковали в октябре 2019-го в Донецкой области. Ее пытали продать уже не первый раз, ранее ее оценивали в 150 грн, а сейчас стартовая цена начиналась со 112,5 грн.

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Потом в Минюсте отреагировали на скандал с продажей собак должников.

Ранее народный депутат Евгений Брагар в эфире одного из телеканалов предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

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собака долги Минюст питбуль

Источник: Сегодня

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