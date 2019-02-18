"Продолжается работа по исполнителям": что в ГПУ говорят о деле Майдана

Собеседник сайта "Сегодня" – глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк

Фото: Анастасия Лесык, AFP

"Продолжается работа по исполнителям": что в ГПУ говорят о деле Майдана Игорь Рец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa1/86b/5c6aa186b9d4b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa1/86b/5c6aa186b9d4b.jpg 2019-02-18T14:59:00+02:00 Украина Собеседник сайта "Сегодня" - глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк

18 февраля в Украине отмечают годовщину трагических событий на Майдане – начало массовых расстрелов протестующих. Пять лет назад, в 2014 году в течение нескольких суток 18-20 февраля погибли более 100 человек. События конца февраля ознаменовали завершающий этап Революции достоинства.

В так называемом "деле Майдана" – группе уголовных производств, имеющих отношение к тем трагическим дням, – несмотря на прошедшие 5 лет, точку ставить рано. Почему затягиваются процессы, что мешает работе следствия и когда мы услышим о новых шагах в расследованиях, сайту "Сегодня" рассказал начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

- Когда мы виделись в марте прошлого года, говорили "о делах Майдана". Вы оценивали, что есть положительный прогноз в части расследований и негативный прогноз по судам. Как сейчас прогнозируете перспективы по расследованию убийств на Майдане?

- Следует отметить, что есть преступления, которые в настоящее время не раскрыты. Это – первые убийства. Соответственно, пока они не будут раскрыты, расследование будет продолжаться.

По другой части преступлений можно разбираться детально и строить прогнозы, только если говорить по каждому конкретному эпизоду, то есть: по событиям 30-го числа, первого декабря, 10-11 декабря, и так далее.

В обществе есть восприятие "большого дела Майдана", и ставится вопрос "когда это дело будет завершено?". Нельзя так ставить вопрос, потому что "Большое дело Майдана" состоит из более чем четырех тысяч эпизодов преступных действий. И если на сегодняшний день относительно 279 человек обвинительные акты направлены в суд, то есть понимание, что точки в этих эпизодах будет поставлена именно с завершением этих судебных процессов.

Несколько судебных производств движутся ритмично, то есть регулярно назначаются заседания. Например, все могут наблюдать за процессом в Святошинском суде по событиям 20-го февраля. Два раза в неделю проходят судебные заседания, практически завершились допросы потерпевших, остаются допросы свидетелей, обработка материалов, и поэтому можно приблизительно прогнозировать сроки завершения. Хотя опять же, есть много субъективных факторов, которые могут на это влиять.

Но в подавляющем большинстве уголовных производств, которые слушаются в суде, даже сложно определить сроки завершения. Потому что в некоторых случаях в течение 1,5-2 года продолжаются подготовительные судебные заседания, то есть до самого рассмотрения еще не дошли из-за самоотводов, отводов судей, назначения заседаний через 2-4 месяца, и т.д.

Или же есть дела, где есть слушания. Но слушания продолжаются с декабря 2014, – февраля 2015 года. И состояние их рассмотрения не позволяет давать оценки, когда эти дела закончатся.

- Как насчет эффективности следствия?

- Относительно следствия фактически по каждому эпизоду, за исключением первых убийств, у нас есть или практически все задействованные исполнители, среднее звено и организаторы, или часть из них

Например, по событиям 30-го ноября: в настоящее время у нас установлены, если говорить о подозрениях, организаторы и среднее звено. Подозрения, как организаторам, инкриминируются бывшим президенту, руководителю СНБО, его заместителю, руководству МВД, Киевской милиции. Среднее звено – это командиры "Беркута".

Продолжается работа по исполнителям непосредственно избиения. Эта работа долгое время не давала результата, но буквально в течение 2018 года 11 обвинительных актов направлены в суд.

Но, как мы видим, еще большая часть лиц тогда применяла насилие (всего их до 40 человек), то есть работа продолжается, и будет продолжаться, пока эти лица не будут установлены, либо до момента, когда следователь и прокурор скажут "мы сделали все что могли, и исчерпали все возможности ". Но и тогда можно поручить дело другому следователю, чтобы он попробовал.

Сложно говорить о сроках завершения в общем. Даже если значительная часть работы на данный момент завершена, мы обязаны проводить следственные действия до тех пор, пока все лица, причастные к совершению преступления, не будут установлены, а обвинительные акты не будут направлены в суд.

- Подозреваемые по событиям 30-го ноября 11 человек – это исполнители?

- Это "беркутовцы": лица уровня начальника взвода и ниже, и низовое звено – простые бойцы киевского "Беркута". Это лица, которые находятся на территории Украины, им сообщили о подозрении, и избрана мера пресечения – или личное обязательство, или ночной домашний арест. Соответственно, следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. Двое или трое продолжают работать в органах полиции

- Статус подозреваемых не мешает им работать в органах полиции?

- Мы ставим вопрос в наших производствах перед судом, но суд отказывает в отстранении их от должностей, которые они занимают. Но опять же, ничего не запрещает руководству правоохранительных органов принимать такие решения, исходя из дисциплинарного устава.

- Почему суд принимает такие условно "мягкие" решения в отношении людей, которых подозревают в служебных преступлениях?

- Суд у нас почему-то пользуется такой практикой, что в подавляющем большинстве, за исключением, лиц, подозреваемых в убийствах (и то не всегда), им не выбирают меру пресечения в виде содержания под стражей. У нас есть подозреваемые харьковского "Беркута", которые находились под стражей и обвинялись в трех убийствах, тридцати трех огнестрельных ранениях, то есть покушениях на убийства. Но это не помешало суду изменить им меру пресечения "арест" на меру, не связанную с содержанием под стражей, или, как в одном случае – вообще оставить без меры пресечения. Подозреваемые скрылись, "поблагодарив" тем самым суд.

В остальных случаях в отношении подозреваемых в преступлениях во время разгона студенческого Майдана следователем и прокурором не ставился вопрос о содержании под стражей. Ставился вопрос о личном обязательстве, с тем, чтобы максимально быстро завершить расследование, не тратя время на обоснование, чтобы потом получить отрицательный результат.

У нас даже есть двое "беркутовцев", которые больше года находились в розыске. Когда их задержали, суд отпустил их из-под стражи под личное обязательство. Суду хватало того, что подозреваемый говорил: "А я не знал, что меня ищут больше года", хотя не проживал по месту регистрации, и соответственно, было поручение в органы внутренних дел об их розыске. Но объяснений задержанного суду почему-то было достаточно.

- Как отсутствие ходатайства о содержании под стражей ускоряет завершение расследования?

- Для того, чтобы провести в максимально сжатые сроки следственные действия с подозреваемым, идут таким путем. Это упрощает порядок завершения производства, быстрее происходит ознакомление с делом. Ходатайство добавляет техническую составляющую, которая удлиняет время следствия. С учетом "поправок Лозового" следователи проводят большое количество времени в очередях в суде, чтобы получить любое разрешение: на проведение следственных действий или мер обеспечения производства.

С точки УПК нельзя сказать о какой-то прямой связи, однако по факту получается таким образом. Практика показывает, что в 99% процентах случаев вопрос об избрании меры пресечения "содержание под стражей" судом исключается, даже, например, в вышеописанных случаях подозрения в убийствах.

Мы сталкиваемся с ситуацией, когда суд имеет "индивидуальный" подход к принятию решений о мерах или разрешениях на проведение следственных действий именно в отношении подозреваемых по делам о преступлениях во время Майдана.

- Чем обусловлен подобный подход судей?

- Некоторые, например, по слухам рассказывают, будто "ситуация может измениться".

- Что вы имеете в виду?

- Раньше судьи арестовывали майдановцев. Следователи задерживали, прокуроры поддерживали ходатайство и привлекали к уголовной ответственности. И, мол, "если мы теперь будем арестовывать, власть может измениться и нас также будут таскать по следователям и прокурорам".

Вопрос в том, что в каждом случае, при любой власти судьи, следователи и прокуроры должны подходить к принятию решений объективно и на основании доказательств. И если сейчас у вас есть материалы, которыми обосновываются эти решения, принимайте решение именно на основании материалов и в соответствии с требованиями УПК Украины, и никто никогда не будет вас преследовать.

Как показывают расследования, во многих случаях в производствах обоснованной сейчас является версия о целенаправленном воздействии со стороны тогдашней власти на принятие решений о лишении прав вождения автомайдановцев и задержании и аресте протестующих.

- С чем связаны частые самоотводы судей по делам Майдана?

- Мотивации могут быть разными. Чтобы это выяснить, надо проводить отдельное расследование. Например, может быть мотивация затянуть дело, или отсутствие желания брать на себя ответственность, максимально отстраниться от дел, чтобы потом, мол, не вызывали на допросы, если "сменится власть". Но они идут на должность судьи, чтобы рассматривать дела, и рассматривать их беспристрастно, а не бежать от них.

- Сколько человек сейчас находятся в розыске в связи с событиями на Майдане?

- Более 100 человек находятся в розыске. Опять же, следствие остановлено в связи с розыском, но эти дела не завершатся, пока этих лиц не задержат и не направят в суд. Или же не будет использована процедура специального, так называемого заочного судопроизводства, хотя следует отметить, что возможность ее применения уже остановлена. Начало действовать Госбюро расследований, а законодатель определил, что особенности применения норм УПК Украины о заочном досудебном расследованим, которые позволяли на практике применять эту процедуру, действуют, пока не начнет деятельность ГБР.

- Как вы лично относитесь к заочному судопроизводству по делам Майдана?

- Я скептически отношусь к использованию такой процедуры в тех формах, в которых она осуществляется по нашему кодексу. Потому что не соблюдена практика Европейского суда по правам человека, нарушаются требования конвенции как ООН, так и европейские, и, соответственно, законодатель создает, исключительно по процедурным моментам, основания для тех, кто будет осужден, обратиться впоследствии в Европейский суд для признания приговора незаконным .

По моему мнению, на сегодняшний день вопрос направления в суд по этой процедуре является сомнительным.

Ранее получали разрешения на начало специального предварительного расследования на этапе следствия. Теперь мы даже этого не сможем делать.

Особенности так называемого заочного судопроизводства заключались в том, что их можно было применять в случае, если лицо в розыске более 6 месяцев, или же находится за границей.

Без этих особенностей основанием для начала остается пребывание в международном розыске, то есть, согласно практике, которая сложилась, пребывание в базах Интерпола по так называемой "красной карточке". Интерпол по делам Майдана в период 14-15 годов сформулировал позицию "никого не объявлять в розыск", потому что считает, что эти расследования связаны со сменой власти и, соответственно, могут содержать признаки политических преследований, от чего они стремятся отдалиться и отказывают объявлять в розыск. Поэтому возможности начинать заочное расследование и его применять не будет, если законодатель не пропишет четкие и недвусмысленные критерии для этой процедуры. И важно, чтобы это было сделано именно с учетом практики ЕСПЧ и международных конвенций о правах человека

- То есть, на практике, дело не будет продвигаться, пока подозреваемое лицо физически не окажется в суде?

- Да.

- Насколько известно, задержанный в ноябре снайпер с Майдана имел отношение к "Омеге". Винтовка, из которой был совершен смертельный выстрел, все время находилась на балансе Нацгвардии. В то же время, как мы знаем, часть оружия, которое использовалось на Майдане, уничтожили и спрятали на Жуковом острове. Почему так сложилось, что часть оружия стали уничтожать, а часть – нет?

- На начальном этапе идентифицировали подразделение, бойцы которого применяли к протестующим автоматы Калашникова. Соответственно, они сразу после 22-го февраля приняли меры, чтобы уничтожить оружие. В том подразделении был один снайпер, который получил снайперскую винтовку Драгунова, которая также была разрезана и спрятана.

В то же время просмотр видеозаписей свидетельствовал, что там были и другие лица, в форме, не похожей на форму беркутовцев и без желтых повязок.

Соответственно, и тем лицам, которые находятся в суде, которым предъявлены обвинения, и их коллегам, которые сбежали и которые в розыске, инкриминировали совершение преступления в составе отряда "совместно с другими неустановленными лицами".

На одной из видеозаписей после 10.00 к "беркутовцам" присоединяется другое подразделение со снайперскими винтовками. До этого были другие снайперские подразделения, которые расположились на крышах отдельных зданий.

Они давали показания, что они никаких выстрелов не совершали и просто следили за обстановкой. Соответственно не рассчитывали, что следствие соберет достаточно доказательств, позволяющих установить причастность отдельного бойца из их числа к совершению убийства. Но все же специалисты получили данные, которые позволили отследить оружие, соответственно, сообщить о подозрении.

И действительно, оружие продолжало сохраняться по месту фактической дислокации. Отстрелы были осуществлены, и даже если бы оружие было похищено или потеряно, то образец пули и гильзы хранятся в специальном месте, и с этими образцами можно сравнить.

- Если сначала сравнивалось именно с отстрелами, то зачем вообще было искать оружие?

- Проводились сотни исследований, чтобы установить и выделить оружие, из которого стреляли. Следователи проводили исследования образцов оружия всех лиц, которое в то время хотя бы выходили из казарм в центр Киева, неважно, есть ли данные об их участии, или нет.

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АВТОР: Игорь Рец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.