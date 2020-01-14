Проект закона "О труде": развенчание мифов – онлайн-трансляция

Чтобы развеять множество мифов, возникших в процессе подготовки нового проекта закона "О труде" №2708, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициировало медиа-мероприятие в формате моста с регионами:

Спикерами на мероприятии стали Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины; Юлия Свириденко – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины; Галина Третьякова – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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К участию также приглашен Василий Кострица – консультант Государственного центра занятости, национальный координатор Международной организации труда (1996-2013).

Напомним, подготовленный правительством законопроект "О труде" должен заменить Кодекс законов о труде (КЗоТ), действующий с 1971 года. Он предлагает серьезные изменения на рынке труда, и эксперты уже высказали свои опасения по поводу спорных статей документа:

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