Украинский турбизнес набирает обороты: лучших агентов отметили наградами

Одиннадцатая церемония награждения лучших туристических агентств Starway-18 прошла в отеле Rixos Premium Seagate в Египте. Традиционно лидер туристического бизнеса Украины Coral Travel собрал партнеров и друзей для того, чтобы отметить достижения профессионалов туристической сферы. В этом году выездную церемонию посетили 112 ведущих туристических агентств из 32 городов Украины и Беларуси.

"Для нас каждый Starway особенный. Мы поздравляем и гордимся сотрудничеством с лучшими турагентствами Украины. Им, профессиональным турагентам, сейчас работать очень непросто, ведь на рынке всегда высокая конкуренция, и не всегда она добросовестная. Поэтому мы отмечаем тех, кто сейчас работает качественно и делает свой вклад в развитие украинского туристического бизнеса", – отметила директор Coral Travel Украина Татьяна Прокопенко.









Фото: пресс-служба Coral Travel Украина

Церемония награждения Starway-18 прошла в Египте неслучайно, ведь именно эта страна, а также Турция, где раньше проводилось мероприятие, являются приоритетными направлениями среди украинских туристов.

"Проводим церемонию в Египте и тем самым лучше изучаем предложения этой страны. Ведь в зимний период именно Египет является лидером среди стран, куда едут отдыхать украинцы. Это самое доступное теплое зимнее направление. Летом же наши туристы выбирают Турцию. Это два часа перелета, это отсутствие языкового барьера, это система "все включено", это отдых на любой кошелек, это хорошее море, это экскурсии и развлечения", – говорит Татьяна Прокопенко.

На гала-ужине туристические компании получили дипломы в номинациях Best и Perfect. По словам организаторов, эта награда для многих агентств является не только свидетельством их профессионализма, а и стимулом для дальнейшего развития, что позитивно сказывается на украинском организованном туризме. И в ближайшем будущем украинские турагентства ждет немало вызовов, ведь введение безвизового режима внесло свои коррективы в сферу туризма и поспособствовало увеличению спроса на европейские направления.

"В связи с введение безвизового режима для нас стало легче продавать европейские направления. Мы в этом году нарастили объемы по Испании и по Греции. Это Барселона, это Пальма-де-Майорка. В следующем году мы планируем увеличить объемы по Греции и по Испании. Также в будущем планируем работать с Италией. Есть стабильный хороший спрос – перестраиваемся, ищем новые направления и предложения", – продолжает директор компании.

Приходится украинским турагентствам и постоянно совершенствовать подходы к работе. Так, к примеру, компания Coral Travel Украина планирует первой в Украине поработать с международной системой бронирования Python, которая позволит украинскому туристу находить дешевые предложения в любимые страны.

"Это одна из новинок на рынке, это эксклюзивное предложение. Это международная система бронирования, которая агрегировано предлагает билеты на авиакомпании лоукост. На сегодняшний день это будет самый востребованный продукт. Он будет представлен в виде готового турпакета, в который будут входить перелет лоукостом, проживание в отеле, страховка и трансфер. Работать с ним можно будет в любое время дня и ночи", – считает Прокопенко.

Так, сейчас украинский организованный турбизнес набирает обороты. И организаторы мероприятия надеются, что с каждым годом лауреатов и победителей Starway будет все больше, что, в свою очередь, будет свидетельствовать о качестве украинского организованного туризма.

Напомним, сайт "Сегодня" опубликовал материал о новогодних турах и назвал цены на путевки. Так, стало известно, что популярный Египет подорожал, зато "экзотика" стала дешевле.

Кроме того, ранее эксперты назвали самые доступные направления для путешествий в Новый год.