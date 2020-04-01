Профилактика коронавируса: Комаровский объяснил, почему антибиотики не помогут

Пока нет ни одного исследования, которое говорит, что надо с первого дня заражения коронавирусом назначать антибиотики

Антибиотики не помогут в профилактике коронавируса, более того антибиотикотерапия увеличивает риск развития осложнений. Об этом сказал известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который ранее назвал тех, кто не входит в группу риска коронавируса.

"Куча народа с приходом коронавируса начала рассказывать нам, что чуть ли не при первом чихе нужно назначать антибиотики. Это полностью противоречит всем канонам медицины", - сказал он.

Комаровский подчеркнул, что пока нет ни одного исследования, которое говорит, что надо с первого дня заражения коронавирусом назначать антибиотики.

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"Более того, с максимально возможной вероятностью это неправильно. Это увеличивает вероятность усложнений. Если нарушена вентиляция легких, если есть дыхательная недостаточность, если сниженные иммунные силы, то всегда есть риск, что пневмония разовьется только той бактерией, которая устойчива к тому антибиотику, который вы назначили. Тогда надо назначать более сильные препараты, скорее всего, уже в условиях стационара", - предупредил врач.

Напомним, Евгений Комаровский советует украинцам с легкой формой COVID-19 лечиться дома, а не в больнице, где "шансы уцелеть и выжить будут значительно меньше".

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